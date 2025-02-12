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  • Эксперт по аргентинскому футболу Стогниенко охарактеризовал новичка «Спартака» Солари

Эксперт по аргентинскому футболу Стогниенко охарактеризовал новичка «Спартака» Солари

Комментатор чемпионата Аргентины на Okko Владимир Стогниенко поделился впечатлением от новичка «Спартака» Пабло Солари.

«У Солари было достаточно непростое время после возвращения главного тренера Марсело Гальярдо в «Ривер Плейт», несмотря на то что Марсело хорошо знает игрока. Пабло ещe был в команде до того, как Гальярдо поехал зарабатывать в Саудовскую Аравию. Тем не менее, по сравнению с другими футболистами, Солари работал с Гальярдо не так много. Марсело сейчас усиленно возвращает в команду знакомых опытных футболистов. Больше это коснулось обороны, потому что в защите можно выпустить трeх чемпионов мира.

Но и в атаку «Ривер Плейт» вернулся всем нам известный Себастьян Дриусси, который играет в паре с более мощным Колидио. Честно говоря, весь «Ривер» выглядит не очень. Пока в команду не вернулся молодой футболист группы атаки Мастантуоно. Это свежая аргентинская потенциальная звезда, которая сейчас в сборной на молодeжном Кубке Америки.

Видимо, Гальярдо так и не решил, где лучше играть Солари, который является правым вингером. Теоретически Пабло может играть на многих позициях. С одной стороны, это хорошо, но не совсем понятно, где он будет действовать лучше всего. Солари может играть в качестве крайнего, второго и центрального нападающего, может выходить в полузащите. Он везде выглядит неплохо, но, поскольку ему приходилось перемещаться по всем позициям, мы пока не увидели его максимального раскрытия потенциала.

Не знаю, смогут ли в «Спартаке» его раскрыть и найти правильную позицию. Это Деян Станкович знает намного лучше. А так, Солари – достаточно быстрый и подвижный футболист, который не стесняется быть смелым, если надо, то тащит на себе игру. Он способен обыграть, может пробить головой», – сказал Стогниенко.

  • В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
  • Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.
  • Контракт с новичком подписан до 2029 года. Аргентинец взял 7-й игровой номер.

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Источник: «Чемпионат»

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