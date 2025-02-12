Семак описал новичка «Спартака» Гарсию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал новичка «Спартака» Ливая Гарсию.

«Что касается Гарсии, мы его знаем прекрасно – это очень и очень хороший игрок. С хорошей скоростью, с хорошим ударом.

Для нашего чемпионата – большой плюс, что такие игроки к нам приезжают», – сказал Семак.