Семак описал новичка «Спартака» Гарсию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал новичка «Спартака» Ливая Гарсию.
«Что касается Гарсии, мы его знаем прекрасно – это очень и очень хороший игрок. С хорошей скоростью, с хорошим ударом.
Для нашего чемпионата – большой плюс, что такие игроки к нам приезжают», – сказал Семак.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера Гарсии в «Спартак» составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
- 27-летний форвард сборной Тринидада и Тобаго подписал контракт с красно-белыми на 3,5 года.
- «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.