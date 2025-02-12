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Семак описал новичка «Спартака» Гарсию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал новичка «Спартака» Ливая Гарсию.

«Что касается Гарсии, мы его знаем прекрасно – это очень и очень хороший игрок. С хорошей скоростью, с хорошим ударом.

Для нашего чемпионата – большой плюс, что такие игроки к нам приезжают», – сказал Семак.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Гарсии в «Спартак» составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
  • 27-летний форвард сборной Тринидада и Тобаго подписал контракт с красно-белыми на 3,5 года.
  • «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.

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Источник: «Матч ТВ»

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1739361508
...истинный ариец.Непримирим к врагам ГАЗПРОМА,особенно постоянно подхрюкивающим...
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VPERDIV SPARTAK
1739362116
Хитрит Семак) наверное тоже хочет денег от Лукойл получить вместе с агентом Гарсия) когда ценник поднимут как любителю попкорна угальдону)
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