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  • В «Браге» прокомментировали информацию о возвращении Салазара из «Зенита»

В «Браге» прокомментировали информацию о возвращении Салазара из «Зенита»

Полузащитник Родриго Салазар вернется в «Брагу» после срыва трансфера в «Зенит».

«Да, это правда», – подтвердили эту информацию в пресс-службе клуба.

  • Уругваец тренировался в составе петербургского клуба.
  • Сообщалось, что «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза.
  • 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (13)
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7:1
1739249940
мля. тарасятник натуральный. ну тупые © задорнов. зенит хоть раз кинул кого по оплате? спросите у порту и бенфики, хотя бы. сами заслали нам игрока в эмираты, который тренируется с командой - а потом такие: нет гарантий! вы чё, реально идиоты? ладно, посмотрим, чем дело закончится, пока выводы делать преждевременно.
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ScarlettOgusania
1739250144
медвежий "помёт" - самый правдивый помёт в мире, "честнейший" выпускник физтеха не даст соврать...) а Салазар тем временем едет в Брагу - невозможно стало работать с этими европами...
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7:1
1739250568
брага такая: "ой, нам светят санкции!". да, конечно. и от еврокубков отстранят, и запретят подписывать новых игроков! ахах! уругвайца (не португальца!) продали. пришёл-ушёл, в чём проблема? ну хоть один пример санкций приведите, когда игрока продали в россию, и были сложности. с оплатой проблем так же нет, зенит всё организует на высшем уровне. либо реально идиоты, либо пытаются набить ценник. но правила диктуем мы, потому что у вас окошко уже закрыто - а у нас открыто. надеюсь, газпром разрулит эту херню. и салазар будет наш.
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R_a_i_n
1739253062
Кахигао, бери контейнер и езжай с ним сразу в офис Браги)
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vvv123
1739254266
За такое бабло нам Салазар не нужен!
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Тинез Розоп
1739256208
А дед фуфломёт сказал , что всё норм. Фуфломёт ловит бакланий помёт....
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andr45
1739257469
Полузащитник Родриго Салазар потренировавшись в составе петербургского клуба, решил вернуться в «Брагу». Видимо, очередная афера Медведева на этот раз не удалась)))
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zayralskytim
1739257691
Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сайт, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз сайт». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.
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