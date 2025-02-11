В «Браге» прокомментировали информацию о возвращении Салазара из «Зенита»

Полузащитник Родриго Салазар вернется в «Брагу» после срыва трансфера в «Зенит».
«Да, это правда», – подтвердили эту информацию в пресс-службе клуба.
- Уругваец тренировался в составе петербургского клуба.
- Сообщалось, что «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза.
- 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
- По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.