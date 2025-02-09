Селюк назвал большую проблему «Зенита»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал отказ «Браги» продавать полузащитника Родриго Салазара в петербургский «Зенит». Он также назвал большой проблемой петербургского клуба большое количество обслуживающего персонала.

– В «Браге» не верят, что деньги «Зенита» смогут дойти до клуба из-за сложной банковской ситуации. С чем вы связываете вот эти отговорки со стороны португальского клуба?

– Это точно не из-за санкций. Тем более сейчас ФИФА делают как бы свой банк, куда клубы будут отсылать деньги, и международная организация будет пересылать их. Так они гарантируют, образно говоря, получение денег.

Например, ситуация с бывшим игроком «Химок» Гбане. Его продали из «Жил Висенте» в «Реймс» за 5 миллионов евро. Португальский клуб теперь должен «Химкам» много денег в качестве процентов [с перепродажи], а мы говорим, что только у этого подмосковного клуба долги, за которые ФИФА ставит бан.

Теперь «Химкам» надо с ними судиться, чтобы получить деньги. Поэтому это не только в одну сторону работает, но и в другую. Тут это уже надо грамотно договариваться.

Что касается ситуации «Зенита», то я думаю, что «Брага» до конца не определилась, продавать или не продавать Салазара. Поверьте мне, что они получат деньги. И они это сами прекрасно понимают. Это все делается через ФИФА. Это же не какой-то санкционный товар.

– Стоит ли «Зениту» упорствовать по трансферу Салазара? Или петербуржцам стоит переключиться на другой вариант?

– У «Зенита» столько игроков, точно также как и тренеров. Я считаю, что большая проблема «Зенита», с которой они должны суметь справиться, это огромное количество обслуживающего персонала.

Я имею в виду чуть ли не 30 человек, тренерского штаба. Это видно на каждой игре, когда футболист уходит с поля и начинает пожимать руки тренерам. Так он практически марафон бежит, пока всему тренерскому штабу руки пожмет.

Я понимаю, что от трансферов кто-то зарабатывает, но я вам скажу одну вещь. Семин, когда последний раз с «Локомотивом» становился чемпионом, зимой вообще никого не подписал. Хотя Геркус хотел наполонить команду футболистами, но не получилось.

Сейчас «Краснодар» тоже особо никого не подписывает. И поверьте мне, это правильно. А вот эти пачки подписанных игроков – точно плюсом не будут.

Более того, какая была вот эта вот пиар-компания Луиса Энрике. Его сравнивали чуть ли не с Пеле. И что мы видим? Первая игра с «Динамо». Его сразу меняют, потому что он не то, что ничем себя не проявил, а он вообще никакой.

Смотрите, я не хочу сказать, что Луис Энрике вообще «мертвый» футболист. Бывает, что были нагрузки, может быть, бывает, что игрок не готов. Мы посмотрим в чемпионате.

Но после всех разговоров, я уверен, что он не может стоить даже 35 миллионов. Вообще какой-то абсурд, и все время происходят какие-то обманы. Я не могу понять, для чего это просто завышается?

Сейчас у меня Бони Амиан перешел в «Химки« из минского «Динамо». Я могу сказать, что он перешел в «Химки» за 15 или за 20 миллионов. А он на самом деле пришел бесплатно. А кто это знает? А никто не знает. Понимаете?

Тот же «Спартак» с Иличем. Речь идет о 20 миллионах или о 22 миллионах евро. Но он ходил четыре года по арендам, все время больной и не играет. И зачем? Ну возьмите его в аренду. А почему надо сразу покупать?

То же самое «Зенит». Возьмите игрока в аренду. Аренда с опцией выкупа. Смотрите, подойдет он вам или не подойдет. Пока из всех, кого «Зенит» привозил за последние два года, ни один особо не феерил.