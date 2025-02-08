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  • Рианчо объяснил, зачем «Спартак» купил Гарсию за 20 миллионов

Рианчо объяснил, зачем «Спартак» купил Гарсию за 20 миллионов

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил покупку нападающего Ливая Гарсии.

  • Московский клуб купил форварда у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

«Конечно, это правильно, что «Спартак» делает такие трансферы, если имеет возможность на это. Потому что «Спартак» хочет побеждать, стать чемпионом. Но главное, чтобы новые игроки смогли адаптироваться, чтобы тренер из правильно использовал», – сказал Рианчо.

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Источник: «РБ Спорт»

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08.02.2025 19:56
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БАЗАРА НЕТ
1739034294
Бесполезно! Шестое место и всё
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Литейный 4 (returned)
1739038609
Деньги на ветер.
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Прокс
1739091050
Зачем-Зачем на Ранчо и к Пятачкам!!!!
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