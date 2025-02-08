Канчельскис – о трансфере Гарсии в «Спартак»: «20 миллионов – это не большие деньги, это ни о чем»

Андрей Канчельскис высказался о самой дорогой сделке в истории «Спартака».

Московский клуб купил форварда у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

«Если у «Спартака» есть деньги, пусть тратят. Конец сезона покажет, правильные ли такие затраты. Но разве это большие деньги?

20 миллионов – не 100. Это ни о чем. Считать будем в конце сезона. Если он приедет, забьет 15 голов, и клуб станет чемпионом, то почему нет?» – сказал Канчельскис.