Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис – о трансфере Гарсии в «Спартак»: «20 миллионов – это не большие деньги, это ни о чем»

Канчельскис – о трансфере Гарсии в «Спартак»: «20 миллионов – это не большие деньги, это ни о чем»

Андрей Канчельскис высказался о самой дорогой сделке в истории «Спартака».

  • Московский клуб купил форварда у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 миллионов евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов за Гуса Тиля.

«Если у «Спартака» есть деньги, пусть тратят. Конец сезона покажет, правильные ли такие затраты. Но разве это большие деньги?

20 миллионов – не 100. Это ни о чем. Считать будем в конце сезона. Если он приедет, забьет 15 голов, и клуб станет чемпионом, то почему нет?» – сказал Канчельскис.

Новости по теме
До Гарсии в РПЛ был только один представитель Тринидада и Тобаго
Экс-директор «Спартака» назвал покупку Гарсии за 20 миллионов нелогичной 7
Ливай Гарсия может обойтись «Спартаку» в 24 миллиона 6
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:31
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1739029791
дело даже не в 20 мультах. В европе это просто уже даже не средние деньги, а где-то между бюджетником и средним, дело скорее в возможности постоянно тратить такие деньги. Спартак такой возможностью не располагает. Гусь Тиль был куплен за эти же деньги практически пять лет назад.
Ответить
Интерес
1739032529
Я тоже считаю карманными деньгами Миллера его зряплату-5 млн рублей в день.Но свои пять тысяч рублей никому не отдам...
Ответить
Project Бабангида
1739032597
это такая мелочь что звенит а не шелестит. чаевые заправщику на лукойле)
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 