Реакция Тарханова на самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе нападающего Ливая Гарсии в «Спартак».
- Московский клуб купил форварда у АЕКа.
- За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, включая бонусы).
- Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.
«Любой команде нужен хороший нападающий. Если «Спартак» заплатил за Ливая Гарсию 20 миллионов евро, значит, в клубе его хорошо проанализировали. Не думаю, что просто так от фонаря взяли и заплатили.
Красно-белые следили за футболистом и контролировали Гарсию в АЕКе и увидели, что он может помочь «Спартаку». Если его взяли за эту сумму, значит, он должен забивать в каждой игре.
Иначе зачем брать футболиста за такие деньги, если не видно чего-то супер?» – заявил Тарханов.