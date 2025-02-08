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  • Реакция Тарханова на самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Реакция Тарханова на самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе нападающего Ливая Гарсии в «Спартак».

  • Московский клуб купил форварда у АЕКа.
  • За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, включая бонусы).
  • Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Любой команде нужен хороший нападающий. Если «Спартак» заплатил за Ливая Гарсию 20 миллионов евро, значит, в клубе его хорошо проанализировали. Не думаю, что просто так от фонаря взяли и заплатили.

Красно-белые следили за футболистом и контролировали Гарсию в АЕКе и увидели, что он может помочь «Спартаку». Если его взяли за эту сумму, значит, он должен забивать в каждой игре.

Иначе зачем брать футболиста за такие деньги, если не видно чего-то супер?» – заявил Тарханов.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (5)
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R_a_i_n
1739023562
По сути Зенит создал гонку дорогих приобретений в РПЛ. При том, что без еврокубков они нафик не нужны.
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NewLife
1739025623
Такой логике античные греческие философы позавидовали бы.
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Литейный 4 (returned)
1739026422
Перефразируя Тарханова: - Они что там УХУ ЕЛИ?
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subbotaspartak
1739030289
Если его взяли за эту сумму, значит, он должен забивать в каждой игре..... Это ж не Овечкин...
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шахта Заполярная
1739033185
Тарханов. По твоим понятиям Гарсия должен забивать в каждом матче т.к. он стоит 20 лямов. Много ли ты видел напов даже дороже Гарсии которые забивают в каждом матче. Хорошо тогда зенитовский бразил, судя по твоей логике должен забивать в каждом тайме, он 35 лямов стоит, иначе зачем брать футболиста за такие деньги. Прежде чем что то писать не надо газ нюхать
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