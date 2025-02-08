Реакция Тарханова на самый дорогой трансфер в истории «Спартака»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе нападающего Ливая Гарсии в «Спартак».

Московский клуб купил форварда у АЕКа.

За него заплатили 18,7 миллиона евро (по версии Ивана Карпова – 20 млн евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 млн за Гуса Тиля.

«Любой команде нужен хороший нападающий. Если «Спартак» заплатил за Ливая Гарсию 20 миллионов евро, значит, в клубе его хорошо проанализировали. Не думаю, что просто так от фонаря взяли и заплатили.

Красно-белые следили за футболистом и контролировали Гарсию в АЕКе и увидели, что он может помочь «Спартаку». Если его взяли за эту сумму, значит, он должен забивать в каждой игре.

Иначе зачем брать футболиста за такие деньги, если не видно чего-то супер?» – заявил Тарханов.