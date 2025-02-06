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  • Стало известно, чего добивается «Брага» в переговорах с «Зенитом» по Салазару

Стало известно, чего добивается «Брага» в переговорах с «Зенитом» по Салазару

В переговорах «Браги» и «Зенита» по трансферу полузащитника Родриго Салазара наметились трудности.

Португальцы испугались, что разбитые по времени транши «Зенита» могут до них не дойти, и требуют всю сумму за уругвайца единовременным платежом.

  • По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.
  • 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • Срок контракта Салазара с португальским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: Legalbet

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06.02.2025 20:01
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Комментарии (3)
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...короче
1738861773
...делов-то куча, сейчас в мешки уже складывают, зашивают...
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fakeid
1738862196
брага, вы бухайте поменьше палёнки. у бенфик и портов спросите. да и у всех остальных, был ли хоть один косяк с платежами от газпрома. нужна единовременная выплата - мигом сделают. санкции, наложенные в ноябре, были временно отменены сша именно для газпромбанка до 30 инюня 2025. проблем пока нет. (хряки щас взбугуртнут, гы-гы)
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Мордаванин
1738862428
сосямбао брага вмоскве все лохи))
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