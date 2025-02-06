Стало известно, чего добивается «Брага» в переговорах с «Зенитом» по Салазару

В переговорах «Браги» и «Зенита» по трансферу полузащитника Родриго Салазара наметились трудности.

Португальцы испугались, что разбитые по времени транши «Зенита» могут до них не дойти, и требуют всю сумму за уругвайца единовременным платежом.