Стало известно, чего добивается «Брага» в переговорах с «Зенитом» по Салазару

В переговорах «Браги» и «Зенита» по трансферу полузащитника Родриго Салазара наметились трудности.
Португальцы испугались, что разбитые по времени транши «Зенита» могут до них не дойти, и требуют всю сумму за уругвайца единовременным платежом.
- По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.
- 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
- Срок контракта Салазара с португальским клубом рассчитан до лета 2028 года.