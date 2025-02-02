Названа причина задержки перехода Салазара в «Зенит»

«Брага» дожидается получения банковских гарантий в связи с трансфером полузащитника Родриго Салазара в «Зенит». Игрок до сих пор находится в Португалии, ожидая разрешения отправиться в Россию.

Стороны договорились о фиксированной цене в 15 миллионов евро и бонусах в размере 5 миллионов, достижимых при определенных условиях. Один из пунктов предполагает выплату 500 тысяч евро за каждые десять матчей, сыгранных уругвайцем за «Зенит», но не более 2,5 миллиона евро. Еще 2,5 миллиона могут быть выплачены в случае чемпионства «Зенита».