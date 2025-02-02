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Названа причина задержки перехода Салазара в «Зенит»

«Брага» дожидается получения банковских гарантий в связи с трансфером полузащитника Родриго Салазара в «Зенит». Игрок до сих пор находится в Португалии, ожидая разрешения отправиться в Россию.

Стороны договорились о фиксированной цене в 15 миллионов евро и бонусах в размере 5 миллионов, достижимых при определенных условиях. Один из пунктов предполагает выплату 500 тысяч евро за каждые десять матчей, сыгранных уругвайцем за «Зенит», но не более 2,5 миллиона евро. Еще 2,5 миллиона могут быть выплачены в случае чемпионства «Зенита».

  • 25-летний Салазар провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
  • Срок контракта игрока с «Брагой» рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: O Jogo

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02.02.2025 17:43
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Комментарии (25)
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Тинез Розоп
1738508514
Что ждать то? Кран открыли - закрыли…
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R_a_i_n
1738510329
Вместо перевода банковского получили контейнер хот-догов)
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NewLife
1738511266
А жареными бакланами не пробовали платить ?)))))))
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Спартачище
1738511420
Португалы просто до сих поверить не могут что впарили лошкам хрусталь по цене самолета
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Semenycch
1738513413
Судя по португальской прессе, парень является гениальным распасовщиком, способным отдать ювелирную передачу на 70 метров, запросто. Типа как Ракицкий или лучше. Так же бьет штрафные. Парень с отличной реакцией и отличным дриблингом, но абсолютно бесполезный в обороне, как Клаудиньо. Кстати, парень сейчас травмирован, травма мышечная, именно с этим связан странный контракт, аренда с обязательным правом выкупа. Другими словами, если парень получит еще какую либо травму в составе Зенита, то трансфер может не состоятся.
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FWSPM
1738515601
задержки бывают у дам ну еще иногда у зенита)))
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alefreddy
1738518388
климат у болотных не понравился-отсюда гарантии
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Спартач80
1738519415
Спартак походу пилит с бабла газпромовского... Кем заинтересовались, назвали цену, тут же парашники лезут и предлагают больше... Прибыль пополам, и парашники газовые довольны, думают что обскакали. Да и ЦСКА их так же с Фернандесом поимел. Все прут газовое недоразумение =))))
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vvv123
1738533010
Что-то дороговато!
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Прокс
1738586010
Ждём комментов от свинородившихся,они все знают,что там и как,срут по будильнику!!!!
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