Серия A. «Ювентус» одержал разгромную волевую победу над «Эмполи» (4:1), Коло Муани сделал дубль

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома победил «Эмполи» со счетом 4:1.

Гости открыли счет уже на 4-й минуте усилиями Маттиа Де Шильо. Хозяева переломили ход встречи во втором тайме.

На 61-й и 63-й минуте голами отметился Рандаль Коло Муани. В концовке «Ювентус» довел дело до разгрома – отличились Душан Влахович на 90-й минуте и Франсишку Консейсау на 90+2-й.

«Бьянконери» занимают 4-е место в Серии A с 40 очками после 23 матчей. «Эмполи» идет 17-м с 21 баллом, безвыигрышная серия команды в чемпионате достигла 8 игр подряд.

Италия. Серия А. 23-й тур

Ювентус – Эмполи – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Де Шильо, 4; 1:1 – Коло Муани, 61; 2:1 – Коло Муани, 64; 3:1 – Влахович, 90; 4:1 – Консейсау, 90+2.

Удаление: нет – Мале, 84.

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