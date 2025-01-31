Заявление «Ростова» по невозвращенцу Саравии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о невозвращении из отпуска полузащитника Родриго Саравии.
«Саравия важный для команды игрок. Мы ждем его скорейшего приезда, ведем переговоры с его представителями. Пока переговоры, к сожалению, неконструктивны. Родриго в нарушение контракта не приехал на регулярный медицинской осмотр и на тренировочные сборы.
За те полгода, что он провел в команде, тренерский штаб встраивал футболиста в игровую схему – он прошел адаптацию, и мы надеемся на Родриго как на боевую единицу. Это очень неприятная и неожиданная ситуация, – сказал Рыскин.
- «Ростов» купил Саравию летом у «Пеньяроля» за 1,95 миллиона евро.
- У уругвайца контракт до 2029 года.
- В сезоне РПЛ у Саравии 15 матчей, гол, ассист.