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Заявление «Ростова» по невозвращенцу Саравии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о невозвращении из отпуска полузащитника Родриго Саравии.

«Саравия важный для команды игрок. Мы ждем его скорейшего приезда, ведем переговоры с его представителями. Пока переговоры, к сожалению, неконструктивны. Родриго в нарушение контракта не приехал на регулярный медицинской осмотр и на тренировочные сборы.

За те полгода, что он провел в команде, тренерский штаб встраивал футболиста в игровую схему – он прошел адаптацию, и мы надеемся на Родриго как на боевую единицу. Это очень неприятная и неожиданная ситуация, – сказал Рыскин.

  • «Ростов» купил Саравию летом у «Пеньяроля» за 1,95 миллиона евро.
  • У уругвайца контракт до 2029 года.
  • В сезоне РПЛ у Саравии 15 матчей, гол, ассист.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (2)
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fakeid
1738343164
на что эти придурки надеются, когда не возвращаются? письмо в фифа - и они его быстро раком поставят. запрет играть, запрет на подписание новых контрактов, штраф, неустойка (у ростова в контракте это всё по-любому прописано). хмырь-агент, который подбивает - больше никогда не будет работать в россии. точнее, с ним никто не будет работать, в чёрном списке уже у всех клубов. теряет рынок, где можно было заработать. куда ещё он сбагрит неликвидного уругвайца ценой 2 ляма, и где предложат зарплату не гречкой и приличные агентские? идиотизм, до которого они сами себя довели.
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Spartak_forv@
1738343486
Ощущение,будто легионеры из РПЛ решили свою собственную команду создать
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