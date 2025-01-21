Лига чемпионов. «Аталанта» уничтожила «Штурм» (5:0), «Монако» победил «Астон Виллу» (1:0)

Завершились первые два матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Аталанта» дома разгромила «Штурм» со счетом 5:0 и поднялась на 3-е место в турнирной таблице главного еврокубка.

«Монако» удалось минимально выиграть у «Астон Виллы» – 1:0. Монегаски теперь занимают 9-ю строчку.

Даниил Худяков провел всю встречу в запасе, Александр Головин вышел на замену на 65-й минуте и получил желтую карточку.

Лига чемпионов. 7-й тур

Аталанта – Штурм – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ретеги, 12; 2:0 – Пашалич, 58; 3:0 – Де Кетеларе, 63; 4:0 – Лукман, 90; 5:0 – Брешианини, 90+5.

Монако – Астон Вилла – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Синго, 8.

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Турнирная таблица Лиги чемпионов