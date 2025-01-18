Ролан Гусев оценил переход Хвичи в «ПСЖ»

Ролан Гусев высказался о решении Хвичи Кварацхелии сменить «Наполи» на «ПСЖ».
– Еще одна центральная тема – Хвича Кварацхелия в Париже. Все правильно сделал?
– Не о чем говорить, безусловно. Париж в ближайшее время способен выиграть Лигу чемпионов. С их хозяевами, финансовой базой. Пора.
А «Наполи» не думаю, что до такого доберется. Во всяком случае, куда дальше.
- Кварацхелия за 2,5 сезона в «Наполи» забил 30 голов и сделал 29 ассистов в 107 матчах.
- Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Сообщалось, что Хвиче будут платить во Франции 9+2 млн евро в год. Сумма сделки – 70 млн евро.