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    • Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Вильярреал», Ла Лига, 13 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Вильярреал», Ла Лига, 13 января 2025 года

    13 января в рамках 19-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» встретится с «Вильярреалом» на стадионе «Аноэта». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и предстоящий матч обещает быть напряженным.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» после 18 туров занимает 8-е место с 25 очками. Команда известна своей надежной обороной, пропустив всего 2 гола за последние 5 игр, и стабильно забивает – 8 голов за тот же период. Однако поражение в прошлом туре от «Сельты» (0:2) может повлиять на уверенность команды. Лучший бомбардир – Микель Ойарсабаль с 7 голами в 24 матчах.

    Последние матчи «Реал Сосьедад»:

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает 5-е место с 30 очками и демонстрирует высокую результативность – 7 голов за последние 5 игр. Тем не менее, команда пропускает больше – 8 голов за тот же период. В последнем туре «Вильярреал» разгромил «Леганес» со счетом 5:2. Лучший бомбардир команды – Айосе Перес с 11 голами в 14 матчах.

    Последние матчи «Вильярреала»:

    Личные встречи

    История очных встреч показывает равную борьбу, хотя «Вильярреал» в последние годы был более успешен в гостях. Из последних пяти матчей три закончились победой «Вильярреала», а «Реал Сосьедад» победил дважды.

    Личные встречи:

    • «Реал Сосьедад» 1:3 «Вильярреал» (2024)
    • «Вильярреал» 0:3 «Реал Сосьедад» (2023)
    • «Вильярреал» 2:0 «Реал Сосьедад» (2023)
    • «Реал Сосьедад» 1:0 «Вильярреал» (2022)
    • «Вильярреал» 1:2 «Реал Сосьедад» (2022)

    Статистика

    «Реал Сосьедад»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    «Вильярреал»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Вильярреал»

    «Реал Сосьедад» демонстрирует надежную игру в обороне, что может стать решающим фактором. Однако атакующий потенциал «Вильярреала» с Айосе Пересом во главе способен доставить проблемы хозяевам. Вероятно, матч завершится с минимальным перевесом одной из сторон или ничьей.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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