13 января в рамках 19-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» встретится с «Вильярреалом» на стадионе «Аноэта». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и предстоящий матч обещает быть напряженным.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» после 18 туров занимает 8-е место с 25 очками. Команда известна своей надежной обороной, пропустив всего 2 гола за последние 5 игр, и стабильно забивает – 8 голов за тот же период. Однако поражение в прошлом туре от «Сельты» (0:2) может повлиять на уверенность команды. Лучший бомбардир – Микель Ойарсабаль с 7 голами в 24 матчах.
Последние матчи «Реал Сосьедад»:
- «Понферрадина» 0:2 «Реал Сосьедад»
- «Сельта» 2:0 «Реал Сосьедад»
- «Реал Сосьедад» 0:0 «Лас-Пальмас»
- «Реал Сосьедад» 3:0 «Динамо Киев» (Лига Европы)
- «Леганес» 0:3 «Реал Сосьедад»
«Вильярреал»
«Вильярреал» занимает 5-е место с 30 очками и демонстрирует высокую результативность – 7 голов за последние 5 игр. Тем не менее, команда пропускает больше – 8 голов за тот же период. В последнем туре «Вильярреал» разгромил «Леганес» со счетом 5:2. Лучший бомбардир команды – Айосе Перес с 11 голами в 14 матчах.
Последние матчи «Вильярреала»:
- «Леганес» 2:5 «Вильярреал»
- «Вильярреал» 1:1 «Райо Вальекано»
- «Вильярреал» 1:2 «Бетис»
- «Атлетик» 2:0 «Вильярреал»
- «Понтеведра» 1:0 «Вильярреал»
Личные встречи
История очных встреч показывает равную борьбу, хотя «Вильярреал» в последние годы был более успешен в гостях. Из последних пяти матчей три закончились победой «Вильярреала», а «Реал Сосьедад» победил дважды.
Личные встречи:
- «Реал Сосьедад» 1:3 «Вильярреал» (2024)
- «Вильярреал» 0:3 «Реал Сосьедад» (2023)
- «Вильярреал» 2:0 «Реал Сосьедад» (2023)
- «Реал Сосьедад» 1:0 «Вильярреал» (2022)
- «Вильярреал» 1:2 «Реал Сосьедад» (2022)
Статистика
«Реал Сосьедад»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
«Вильярреал»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Вильярреал»
«Реал Сосьедад» демонстрирует надежную игру в обороне, что может стать решающим фактором. Однако атакующий потенциал «Вильярреала» с Айосе Пересом во главе способен доставить проблемы хозяевам. Вероятно, матч завершится с минимальным перевесом одной из сторон или ничьей.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Ничья – коэффициент 3.30
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.
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