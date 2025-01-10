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    Российский хавбек перейдет в клуб из США

    Полузащитник Дмитрий Ерофеев перейдет из «Динамо-2» в ФК «Сан-Антонио» 31 января. Сумма сделки составит 20 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

    По данным журналиста Ивана Карпова, контракт игрока с бело-голубыми истек в конце декабря. Россиянин подпишет соглашение с клубом USL (вторая по уровню лига для команд США после МЛС) на 2 года.

    «Прошлым летом «Динамо» хотело продлить с парнем контракт, но не договорились по отступным для ино-клубов. Тогда же его пытался забрать «Акрон», однако тольяттинцы не удовлетворили запросы москвичей по цифрам за трансфер.

    Осенью появилась «Родина», но там не нашли компромисс по личным условиям. В декабре возник интерес от «Торпедо», но автозаводцам сказали, что рассчитают солидарные выплаты лишь после Нового года. И тут начинается самое интересное.

    Ерофеев попал в поле зрения зарубежных клубов. Сначала его думала взять команда из Испании – «Самора» (Сегунда Б). Предлагали 20% от суммы перепродажи без компенсации за воспитания игрока. «Динамо» такой расклад не устроил.

    Затем нарисовались клубы из США. «Коламбус» из МЛС изучал Ерофеева – но, по итогу, не потянул солидарные выплаты в адрес российского клуба.

    Идею подхватил «Сан-Антонио» – из-за разницы в статусе для них компенсация ФИФА существенно ниже. Плюс они согласились прописать разумную опцию выкупа футболиста. И вот Ерофеев теперь в Техасе», – написал Карпов.

    • В 2024 году Ерофеев провел 16 встреч за «Динамо-2» в дивизионе Б Второй лиги, где отметился 3 забитыми мячами и 5 передачами, а также сыграл 6 матчей за молодежную команду «Динамо» в ЮФЛ, где забил 5 голов.
    • Футболист выступал за юниорские сборные России.

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    Источник: Transfermarkt

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