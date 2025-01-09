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    • Пау Лопес перешел в «Ланс» и покинул команду на следующий день

    Пау Лопес перешел в «Ланс» и покинул команду на следующий день

    Вратарь Пау Лопес пробыл в «Лансе» всего сутки.

    Принадлежащий «Марселю» игрок первую часть сезона отыграл в аренде в «Жироне». Марсельцы в начале января договорились с «Лансом» об аренде футболиста до лета.

    7 января Пау покинул Испанию и был презентован в «Лансе». Однако договориться с «Жироной» о досрочном прекращении аренды «Марсель» не смог. В итоге 8 января Лопесу пришлось вернуться в Каталонию, где он и доиграет сезон в соответствии с арендным соглашением.

    • За «Жирону» в 1-й части сезона 30-летний испанец провел 1 матч.

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    Источник: «Бомбардир»

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