Опубликована сравнительная статистика аутсайдеров РПЛ в сравнении с прошлым сезоном

Футбольная платформа РУСТАТ в своем телеграм-канале опубликовала статистику «Факела», «Ахмата» и «Оренбурга» после первой части текущего и прошлого сезонов. В чемпионате России-2024/25 команды на данный момент занимают места с 14-го по 16-е

В прошлом сезоне «Факел» ушел на зимний перерыв с 21 очком на 11-м месте. Сейчас у воронежцев 14 очков и 14-я позиция.

«Ахмат» по итогам 18 туров прошлого сезона был на 13-м месте с 17 очками. Сейчас команда идет 15-й с 13 баллами.

«Оренбург» завершил первую часть прошлого сезона на 14-м месте с 15 очками. Сейчас у команды 8 баллов и последняя строчка.