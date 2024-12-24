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    • Опубликована сравнительная статистика аутсайдеров РПЛ в сравнении с прошлым сезоном

    Опубликована сравнительная статистика аутсайдеров РПЛ в сравнении с прошлым сезоном

    Футбольная платформа РУСТАТ в своем телеграм-канале опубликовала статистику «Факела», «Ахмата» и «Оренбурга» после первой части текущего и прошлого сезонов. В чемпионате России-2024/25 команды на данный момент занимают места с 14-го по 16-е

    В прошлом сезоне «Факел» ушел на зимний перерыв с 21 очком на 11-м месте. Сейчас у воронежцев 14 очков и 14-я позиция.

    «Ахмат» по итогам 18 туров прошлого сезона был на 13-м месте с 17 очками. Сейчас команда идет 15-й с 13 баллами.

    «Оренбург» завершил первую часть прошлого сезона на 14-м месте с 15 очками. Сейчас у команды 8 баллов и последняя строчка.

    • На данный момент в чемпионате России сыграны 18 туров.
    • 19-й тур РПЛ пройдет с 28 февраля по 2 марта.

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    Источник: телеграм-канал РУСТАТ

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