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    • Назван лучший игрок первой части сезона РПЛ по числу чистых прогрессивных передач

    Назван лучший игрок первой части сезона РПЛ по числу чистых прогрессивных передач

    Футбольная платформа РУСТАТ опубликовала список лидеров первой части сезона РПЛ по количеству чистых прогрессивных передач. Его возглавил Максим Осипенко из «Ростова».

    Чистые прогрессивные передачи – это передачи на открытого игрока, вслед за которыми не идeт борьба (по умолчанию они всегда точные).

    Осипенко провeл на поле 1710 минут и отдал 196 таких пасов.

    В топ-8 футболистов по этому показателю также попали Клаудиньо, Дуглас Сантос, Нино, Вильмар Барриос (все – «Зенит»), Срджан Бабич, Эсекьель Барко (оба – «Спартак») и Лукас Вера («Химки»).

    • 30-летний Осипенко провел в этом чемпионате России 18 матчей, забил 6 голов, отдал 4 передачи.
    • Он является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ среди защитников.

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    Источник: телеграм-канал РУСТАТ

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