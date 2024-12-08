Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Химки». Игра состоится 8 декабря, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Кутицкий, Бальбуэна, Маричаль, Фернандес, Лаксальт, Фомин, Карраскаль, Гладышев, Бителло, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Химки»: Голубович, Садыгов, Руденко, Джикия, Бакаев, Мехия, Филин, Вера, Корредера, Кокарев, Ориньо.

Главный тренер: Франк Артига

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