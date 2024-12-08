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    • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Химки»: 8 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Химки»: 8 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Химки». Игра состоится 8 декабря, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо»: Лунев, Кутицкий, Бальбуэна, Маричаль, Фернандес, Лаксальт, Фомин, Карраскаль, Гладышев, Бителло, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    «Химки»: Голубович, Садыгов, Руденко, Джикия, Бакаев, Мехия, Филин, Вера, Корредера, Кокарев, Ориньо.

    Главный тренер: Франк Артига

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1733654708
    У Химок Садыгов в старте-это значит команда начнёт играть вдесятером, у них будет мало шансов на положительный исход.
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    neim
    1733655794
    Надеюсь, хоть сегодня Динамо не обделается по полной ? )))
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