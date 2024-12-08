Бывшему главному тренеру сборной России диагностировали рак

У футбольного тренера Бориса Игнатьева онкология.

«Борис Петрович обратился к столичным медикам – пожаловался на сильную одышку и боли. В ходе диагностики у 84-летнего экс-тренера сборной выявили новообразование в желудке.

Также Борису Петровичу назначили терапию из-за кардиомиопатии (сердечной недостаточности). Заболевание характеризуется изменениями в структуре и функционировании миокарда – сердечной мышцы», – написал источник.