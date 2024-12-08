Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Бывшему главному тренеру сборной России диагностировали рак

    Бывшему главному тренеру сборной России диагностировали рак

    У футбольного тренера Бориса Игнатьева онкология.

    «Борис Петрович обратился к столичным медикам – пожаловался на сильную одышку и боли. В ходе диагностики у 84-летнего экс-тренера сборной выявили новообразование в желудке.

    Также Борису Петровичу назначили терапию из-за кардиомиопатии (сердечной недостаточности). Заболевание характеризуется изменениями в структуре и функционировании миокарда – сердечной мышцы», – написал источник.

    • В 1996-1998 годах Игнатьев возглавлял сборную России.
    • Москвич не тренирует с 2013 года, когда покинул «Торпедо».
    • Игнатьев тренировал в Китае, Саудовской Аравии.

    Новости по теме
    Игнатьев прокомментировал новость, что ему диагностировали рак 1
    Экс-тренер сборной России считает, что Соболеву стоит прикладывать больше усилий в «Зените» 5
    Экс-тренер сборной России – о матчах вне Москвы: «Трудно привезти в регионы команды уровня Камеруна и Сербии»
    Источник: телеграм-канал SHOT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1733648664
    САм Игнатьев сказал,что его "не известили об этом".Так что может найти "источник" и раздеть его через суд догола,тем более,что совсем недавно наказание за незаконное обнародование медицинский диагнозов ужесточили.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 