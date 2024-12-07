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    • Гонду – после поражения «Зенита» от «Акрона»: «Вернемся сильнее»

    Гонду – после поражения «Зенита» от «Акрона»: «Вернемся сильнее»

    Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался после матча 18-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1).

    – Очень расстроены сегодняшним результатом. Нам не хватило всего понемногу из того, чего не хватило и с «Крыльями» – концентрации с реализацией. К сожалению, мы не реализовали наши возможности.

    – Руководство что‑нибудь говорило в раздевалке?

    – Думаю, руководство и тренеры все понимают. Тренер по горячим следам разобрал ошибки. Уверен, в новом году мы вернемся сильнее.

    • «Зенит» завтра может покинуть 1-е место.
    • У команды 2 поражения подряд.
    • РПЛ уходит на паузу до марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 19:41
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    Комментарии (9)
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    The only one
    1733590025
    всё может быть...
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    Интерес
    1733590077
    Если не разбежитесь,то возможно.Но не факт.
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    serhio80
    1733590974
    Да да, в пердиве нужен сильный бзденит, давно пора вернуться)
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    Тинез Розоп
    1733592539
    Надеемся , что за зимнюю паузу Дельфин вам сделает сильный бардак в коллективе…
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    FCSpartakM
    1733592813
    А что там Гонду и Глуш? как -то притихли болелы Голубых. Оказывается, если Вендел в ножку не выкатит, ни тот , ни другой не тащат. Глушенков ладно, что -то еще может придумать, а рыжий аргентинец, как я и говорил - деньги на ветер за те качества, которыми он обладает. Даже Соболь в прайме имеет больше фишек в запасе
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    Иван Петров 1986
    1733594096
    Все от газпрома зависит, а у него сейчас с бабками не густо.
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    RUSARM
    1733594754
    А вернешься ли,гонду???
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    АЛЕКС 58
    1733636283
    Скорее станете ещё богаче,надо же вас стимулировать ради юбилея. Да и судьям подкинуть деньжат нужно
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