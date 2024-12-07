Гонду – после поражения «Зенита» от «Акрона»: «Вернемся сильнее»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался после матча 18-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1).

– Очень расстроены сегодняшним результатом. Нам не хватило всего понемногу из того, чего не хватило и с «Крыльями» – концентрации с реализацией. К сожалению, мы не реализовали наши возможности.

– Руководство что‑нибудь говорило в раздевалке?

– Думаю, руководство и тренеры все понимают. Тренер по горячим следам разобрал ошибки. Уверен, в новом году мы вернемся сильнее.