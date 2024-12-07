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    • Семак прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Акрона»

    Семак прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Акрона»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 18-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

    – Это футбол, что сделать, результат бывает какой угодно. Обидно проигрывать. Мало забиваем, пропускаем очень легко – отсюда и такой результат. Пропустили пять за два матча. Мы не готовы забивать по восемь голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно. В наши ворота всe залетает.

    – Были ли ошибки в стартовом составе. Выбрали бы другой состав?

    – Вопрос по Родригао. Он не совсем вписался, выглядел тяжеловато. Второй мяч простой достаточно, надо было поплотнее играть. Ошибался в каких‑то ситуациях, переволновался, наверное, давно не играл в стартовом составе. Ошибся, что поставил его.

    Что касается других позиций, в целом не хватало движения. Во втором тайме играли практически в штрафной площади, но тоже торопились принимать решения, не хватало более тонких и правильных ходов.

    • «Зенит» завтра может покинуть 1-е место.
    • У команды 2 поражения подряд.
    • РПЛ уходит на паузу до марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 19:36
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    Комментарии (30)
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    Ловкий Бубен
    1733595041
    Нужно зимой покрепче и потверже парней набрать: твердых как дерево, чтобы умели бить ногами в живот ( как сегодня Мантуану ), вообще побольше ломать руки и ноги под видом единоборств , другие кости , тактика в РПЛ дело ненужное. Тренировки: бегать с рельсой 15 - 20км через день. Спринты нужно постоянно тренировать , работать над ускорением. Штанга , гири, нарост мышечной массы, набивать голени, а балет этот весь разогнать это здесь никчему, нужно умение засунуть костыль между ног , быстро двигать костылями по ногам с целью вывести из строя соперника
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    JTherry
    1733595058
    никакой "сенсации" нет, просто бом.жей судить стали нормально после "федорищевского разоблачения" и подтверждения от Каманцева про заносы судьям чемоданами в 36 лимонов...
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    Ziklop
    1733596387
    Семак в отставку!!! с каждым сезоном всё хуже и хуже!!! Медведа и Богданыча гнать с их бандой...
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    vvv123
    1733597251
    Мало забиваем, пропускаем очень легко, да и тренер фуфло, не может подсказать что делать, – отсюда и такой результат.
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    FRZZ
    1733597717
    В зимнюю паузу срочно нужно набрать новых бразильцев, нынешние уже зажрались и обнаглели.))
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    oyabun
    1733598772
    Как это жалко выглядит - проигрывает команда, а тренер переводит стрелки на одного игрока. Тренеришка.
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    Artemka444
    1733607835
    Ой Спартак то пару матчей выиграл уже типа чемпионы!!! Ха ха
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    Борис34684
    1733612316
    Стыдно когда тренер все сваливает на команду, сам что сделал что бы не проиграть. Это похоже начало конца.
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    Plyash
    1733616109
    Ху@вому танцору яйца мешают,Сергей Поганович?
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    VPERDIV SPARTAK
    1733658473
    В отставку Семак давай
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