Семак прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Акрона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 18-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).
– Это футбол, что сделать, результат бывает какой угодно. Обидно проигрывать. Мало забиваем, пропускаем очень легко – отсюда и такой результат. Пропустили пять за два матча. Мы не готовы забивать по восемь голов, хотя моменты есть. Не идет абсолютно. В наши ворота всe залетает.
– Были ли ошибки в стартовом составе. Выбрали бы другой состав?
– Вопрос по Родригао. Он не совсем вписался, выглядел тяжеловато. Второй мяч простой достаточно, надо было поплотнее играть. Ошибался в каких‑то ситуациях, переволновался, наверное, давно не играл в стартовом составе. Ошибся, что поставил его.
Что касается других позиций, в целом не хватало движения. Во втором тайме играли практически в штрафной площади, но тоже торопились принимать решения, не хватало более тонких и правильных ходов.
- «Зенит» завтра может покинуть 1-е место.
- У команды 2 поражения подряд.
- РПЛ уходит на паузу до марта.