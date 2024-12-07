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    • Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Крылья Советов»: 7 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Крылья Советов»: 7 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Крылья Советов». Игра состоится 7 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Щетинин, Глебов, Комаров, Роналдо, Комличенко.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    «Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Рассказов, Мендес, Бабкин, Гарре, Дмитриев, Олейников, Сергеев.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 15:26
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