Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Крылья Советов». Игра состоится 7 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Щетинин, Глебов, Комаров, Роналдо, Комличенко.
Главный тренер: Валерий Карпин
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Рассказов, Мендес, Бабкин, Гарре, Дмитриев, Олейников, Сергеев.
Главный тренер: Игорь Осинькин
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