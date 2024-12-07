Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Крылья Советов». Игра состоится 7 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Щетинин, Глебов, Комаров, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Рассказов, Мендес, Бабкин, Гарре, Дмитриев, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!