Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Семшов – о желании Тедеско вернуться в Россию: «Дружище, зачем ты здесь нужен?»

    Семшов – о желании Тедеско вернуться в Россию: «Дружище, зачем ты здесь нужен?»

    Игорь Семшов выступил против приглашения иностранных тренеров в российские клубы.

    – Есть лобби российских тренеров, но пока активное в плане медиа, клубы все равно берут средних иностранцев. Непонятных легионеров-тренеров Валерий Газзаев назвал трубочистами.

    – Если брать топ-тренера, вопросов нет. Но сейчас топ не поедет. А когда берут тех, кого мы видим, обидно за русских тренеров, много сделавших для нашего футбола – и как игроки, и как тренеры, – очень обидно.

    Везут начинающего иностранца и говорят, что он будет набираться практики. У меня вопрос – а мы где будем набираться практики? Это надо пересматривать.

    – Вы бы были готовы возглавить «Динамо» и «Торпедо» сейчас?

    – Меня не надо звать в «Торпедо» и «Динамо», достаточно позвать во Вторую лигу, чтобы набраться опыта и двигаться дальше. Но у меня нет ни одного предложения.

    Я не скрываю – у меня нет ни одного предложения. Зато есть у иностранцев, которые работали где-то и для нашего футбола ничего не сделали.

    Не говорю, что я сделал баснословно много для нашего футбола. Но играл на трех чемпионатах Европы и на чемпионате мира. Но меня никуда не зовут.

    – С чем это связываете?

    – Потому что у меня есть свое мнение на команду. Таких примеров много. А сейчас время, когда командой руководят через тебя, рассказывают, что команда должна кушать, как тренироваться. Так, наверное, легче договориться.

    Когда сейчас говорят, что Тедеско готов вернуться. Дружище, зачем ты здесь нужен? У нас свои есть. Ну просто смех. К нам все готовы вернуться, и понятно, почему они готовы вернуться.

    • 46-летний Семшов самостоятельно тренировал «Чайку» и «Химик» из Новомосковска, также работал в тульском «Арсенале» и «Химках».
    • Тедеско был в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. Сейчас он возглавляет сборную Бельгии.

    Новости по теме
    «Болельщики молятся на него»: Семшов выявил лидера «Спартака» 7
    Семшов обвинил иностранцев в драке на матче ЦСКА – «Спартак» 10
    Семшов проанализировал драку в дерби ЦСКА – «Спартак» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2024 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1733498269
    ...детский сад с женской логикой)...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733498918
    Это что за мостовойщина поперла.Если тебя не зовут,возможно ты неактуален?Возможно ты посредственность?
    Ответить
    Спартач80
    1733500556
    А ты ?...
    Ответить
    ziborock
    1733500560
    Семшова забыли спросить!)))
    Ответить
    VVM1964
    1733502683
    Не проблема - попробуй составить достойную конкуренцию !...
    Ответить
    andr45
    1733504238
    Видимо, Семшов так тренировал новомосковский «Химик» из второго дивизиона, что память о нем до сих пор жива)
    Ответить
    ss21
    1733514632
    Видимо нужны не имя, а умение строить игру. Испанцы строят быструю атаку, сербы тотальную оборону, немцы прививают прессинг, а что например принесёт Гончаренко условный или Кобелев? Последний наш тренер был Сёмин но и он давно на вынужденной пенсии.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 