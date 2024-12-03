Семин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил ситуацию в сражении за первое место в РПЛ в нынешнем сезоне.

– «Зенит» остается фаворитом чемпионской гонки?

– Есть большая группа команд, которая является фаворитами. Это и «Зенит», и «Краснодар», сейчас приблизился «Спартак». Это и «Локомотив», и «Динамо», и ЦСКА. Вот эта группа команд будет до последнего претендовать.

Мы видим, что команды часто теряют очки. В матче с аутсайдерами тоже у них не без потерь. Чемпионат достаточно ровный. Команды снизу дают бой, потому что боятся вылететь из РПЛ. Чемпионат интересный.

Все будет зависеть от того, как команды проведут зимнюю паузу, в каком состоянии они подойдут. Кто в этом плане будет лучше, тот и выиграет чемпионат.

«Краснодар» только первый раз проиграл. Он ведь когда-то должен был проиграть. Вот случилось это со «Спартаком». Посмотрим на «Краснодар» в следующем матче.

Матч «Краснодар» – «Спартак» был очень хорошим. Нейтральным болельщика он точно понравился. Думаю, не понравился краснодарцам, который заполнили стадион. Но футбол был интересным.

– У Мурада Мусаева есть способности привести «Краснодар» к чемпионскому титулу?

– Почему нет? Он прекрасно руководит командой. У «Краснодара» есть свой стиль. Мы видим, что команда становится лучше. Заметен рост игроков. У Мусаева большие шансы. У него большая квалификация, и опыт у него есть.