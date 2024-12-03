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    Семин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил ситуацию в сражении за первое место в РПЛ в нынешнем сезоне.

    «Зенит» остается фаворитом чемпионской гонки?

    – Есть большая группа команд, которая является фаворитами. Это и «Зенит», и «Краснодар», сейчас приблизился «Спартак». Это и «Локомотив», и «Динамо», и ЦСКА. Вот эта группа команд будет до последнего претендовать.

    Мы видим, что команды часто теряют очки. В матче с аутсайдерами тоже у них не без потерь. Чемпионат достаточно ровный. Команды снизу дают бой, потому что боятся вылететь из РПЛ. Чемпионат интересный.

    Все будет зависеть от того, как команды проведут зимнюю паузу, в каком состоянии они подойдут. Кто в этом плане будет лучше, тот и выиграет чемпионат.

    «Краснодар» только первый раз проиграл. Он ведь когда-то должен был проиграть. Вот случилось это со «Спартаком». Посмотрим на «Краснодар» в следующем матче.

    Матч «Краснодар» – «Спартак» был очень хорошим. Нейтральным болельщика он точно понравился. Думаю, не понравился краснодарцам, который заполнили стадион. Но футбол был интересным.

    – У Мурада Мусаева есть способности привести «Краснодар» к чемпионскому титулу?

    – Почему нет? Он прекрасно руководит командой. У «Краснодара» есть свой стиль. Мы видим, что команда становится лучше. Заметен рост игроков. У Мусаева большие шансы. У него большая квалификация, и опыт у него есть.

    • После 17-ти туров лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте идет «Краснодар» (38), на третьей строчке расположился «Спартак» (34). Далее идут «Локомотив» (34), «Динамо» (32) и ЦСКА (28).
    • В 17-м туре «быки» проиграли «Спартаку» со счетом 0:3.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    03.12.2024 10:05
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    Комментарии (3)
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    1733211484
    Положим,этот матч изобиловал массой мелких подлостей и грубостей,с обеих сторон,но при этом зрелищен.А что ещё надо? Матчи ЧЕ-24,где после "прекрасных"действий сторон матчи заканчивались вничью,с минимальным(а то и нулевым)счётом,когда соперники не знали,что делать друг с другом??? Увольте,лучше пойду посмотрю работу конвейера на заводе-там всё ритмично и идеально выверено.С предсказуемым результатом.
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    Garrincha58
    1733215163
    Гонка, гонка да пофиг ещё пару недель Спартак не брали в расчёт, а теперь "вот новый поворот" и .... камера мотор пит-стоп и тд и тп достали эти спецы, что не месяц новый поворот
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