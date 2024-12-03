Ташуев считает, что «Ахмат» должен был выигрывать у «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1) считает, что его команда имела достаточно моментов по ходу игры, чтобы добиться победы.
«Несчастный случай. Матч наш, мы должны были его выигрывать. Моментов было достаточно. Забей второй мяч – и всe. Но, к сожалению, опять какой‑то…
Что тут говорить, обвинять никого нельзя. В конце на 98‑й минуте создали стопроцентный момент. Как‑то так.
Шелию, конечно, поддержали. Такое бывает у любого вратаря и футболиста», – сказал Ташуев.
- Бело‑голубых от поражения спас гол вратаря Игоря Лещука на 90+5‑й минуте матча после ошибки голкипера грозненцев Гиорги Шелии. У «Ахмата» отличился Максим Самордов на 22-й.
- «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ с 32 очками. «Ахмат» занимает 15-ю строчку с 10 баллами.