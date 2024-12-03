Личка раскритиковал игроков «Динамо» после игры с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выразил недовольство подопечными из-за отсутствия эмоций и желания что-то показать болельщикам в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

– Была очень плохая игра. Ноль эмоций у нас. Приехали чуть‑чуть побегать по стадиону. Нужно добавлять в желании.

Могли догнать «Спартак» и «Локомотив» в турнирной таблице. А мы не уважаем этот шанс. Я очень недоволен подходом к игре. У команды вообще не было эмоций, желания показать что‑то болельщикам.

– Почему нет этих эмоций?

– Понятно, что график плотный. Но футбол – это отличная и красивая работа. Ты должен ценить, что можешь выступать в РПЛ, такое отношение недопустимо.

Да, ты можешь устать. Но ты можешь отработать 45–60 минут и потом сказать: «Я больше не могу». А выходить на поле без эмоций, без желаний, гулять, как в городе. Я этого не понимаю.