Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Личка раскритиковал игроков «Динамо» после игры с «Ахматом»

    Личка раскритиковал игроков «Динамо» после игры с «Ахматом»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выразил недовольство подопечными из-за отсутствия эмоций и желания что-то показать болельщикам в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

    – Была очень плохая игра. Ноль эмоций у нас. Приехали чуть‑чуть побегать по стадиону. Нужно добавлять в желании.

    Могли догнать «Спартак» и «Локомотив» в турнирной таблице. А мы не уважаем этот шанс. Я очень недоволен подходом к игре. У команды вообще не было эмоций, желания показать что‑то болельщикам.

    – Почему нет этих эмоций?

    – Понятно, что график плотный. Но футбол – это отличная и красивая работа. Ты должен ценить, что можешь выступать в РПЛ, такое отношение недопустимо.

    Да, ты можешь устать. Но ты можешь отработать 45–60 минут и потом сказать: «Я больше не могу». А выходить на поле без эмоций, без желаний, гулять, как в городе. Я этого не понимаю.

    • Бело‑голубых от поражения спас гол вратаря Игоря Лещука на 90+5‑й минуте матча. У «Ахмата» отличился Максим Самордов на 22-й.
    • «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ с 32 очками. «Ахмат» занимает 15-ю строчку с 10 баллами.

    Новости по теме
    Чепчугов сравнил Лещука с Эйнштейном 5
    Малафеев разобрал гол динамовского вратаря Лещука 1
    Черданцев заявил о равнодушии игроков «Динамо» к результату 17
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2024 09:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 