Джикия высказался о победе над «Локомотивом»

Защитник «Химок» Георгий Джикия после гостевого матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) сказал, что команда не испытывает эйфории.

– Опять обыгрываете «Локомотив». Как?

– Готовимся к играм, никакой эйфории. Выиграли, но впереди ждет многое. Счет на табло. Выиграли, молодцы, впереди сложная игра с «Динамо».

– Вы подходили к Артиге. О чем говорили?

– Хотел сделать корректировки.

– Что скажете насчет слухов об отставке Артиги?

– Ничего не читаю, в клубе решат. Не знаю что сказать, не проинформирован на эту тему.

– Каких футболистов оцените в своей команде?

– В чемпионате есть хорошие футболисты. Ориньо – хороший защитник. Мне с ним комфортно, он молодец.

Голы у «Химок» забили Антон Заболотный (17-я минута), Зелимхан Бакаев (32-я) и Лукас Вера (66-я). У «Локомотива» отличился Владислав Сарвели (29-я).

«Химки» занимают в РПЛ 12-е место с 16 очками после 17 матчей. «Локомотив» идет 3-м с 34 баллами.

19 октября подмосковный клуб обыграл красно-зеленых в 12-м туре РПЛ со счетом 2:0.

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