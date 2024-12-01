Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Крылья Советов». Игра состоится 1 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сантос, Мостовой, Нино, Алип, Кассьерра, Мантуан, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Ороз, Галдамес, Мендес, Бабкин, Гарре, Дмитриев, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

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