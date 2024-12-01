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    • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Крылья Советов»: 1 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Крылья Советов»: 1 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Крылья Советов». Игра состоится 1 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Адамов, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сантос, Мостовой, Нино, Алип, Кассьерра, Мантуан, Глушенков.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Ороз, Галдамес, Мендес, Бабкин, Гарре, Дмитриев, Олейников, Сергеев.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 15:24
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    Комментарии (7)
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    порт
    1733057024
    Радует отсутствие Соболя.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733057488
    Всего два русских игрока в основе ФК ГазпромФламенго, то есть тех, кто сформировался не на пляжах Копакабаны, а в российских футбольных школах например
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    волчарик
    1733058812
    Локо притормозил , Краснодар в последних матчах тоже подсел . Надо отрываться .
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    Тинез Розоп
    1733061433
    А если Крылья победят они ещё 36 должны будут?
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