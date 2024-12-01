Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Химки». Игра состоится 1 декабря, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Севикян, Сарвели, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Химки»: Голубович, Руденко, Джикия, Бакаев, Мехия, Филин, Вера, Хосонов, Кокарев, Заболотный, Ориньо.

Главный тренер: Франк Артига

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