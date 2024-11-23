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    • Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 23 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 23 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 16 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Зенит». Игра состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 12:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Оренбург»: Горбани, Башич, Мансилья, Сахархизан, Коваленко, Перес, Караташ, Касимов, Марин, Сидоров, Сысуев.

    Главный тренер: Владимир Слишкович

    «Зенит»: Сантос, Барриос, Соболев, Клаудиньо, Адамов, Мостовой, Педро, Эракович, Нино, Алип, Глушенков.

    Главный тренер: Сергей Семак

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    Semenycch
    1732350836
    Автор этого бреда, а нормально, то есть от голкипера , потом защитники, после полузащитники и в завершение форварды состав напечатать не суждено было?
    Ответить
    Semenycch
    1732350899
    Глушенков в составе! Зато нет Вендела!
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    andr45
    1732355704
    Очередная ошибка! В составе указан Соболев, а на поле его нет(((
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