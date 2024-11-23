Стали известны стартовые составы на матч 16 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Зенит». Игра состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 12:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Горбани, Башич, Мансилья, Сахархизан, Коваленко, Перес, Караташ, Касимов, Марин, Сидоров, Сысуев.

Главный тренер: Владимир Слишкович

«Зенит»: Сантос, Барриос, Соболев, Клаудиньо, Адамов, Мостовой, Педро, Эракович, Нино, Алип, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!