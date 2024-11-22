Стали известны стартовые составы на матч 16 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Краснодар». Игра состоится 22 ноября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар. Данилин, Дзюба, Хубулов.

Главный тренер: Заур Тедеев

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