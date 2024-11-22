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    • Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Акрон»: 22 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Акрон»: 22 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 16 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Краснодар». Игра состоится 22 ноября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Рубин»: Ставер, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    «Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар. Данилин, Дзюба, Хубулов.

    Главный тренер: Заур Тедеев

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.11.2024 17:52
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