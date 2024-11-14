РФС взял на себя все расходы сборной Брунея

Президент Брунейской футбольной ассоциации Фейсал Юсофф ответил на вопросы о подготовке товарищеского матча со сборной России.

– Когда была достигнута договоренность о матче, летом?

– Нет. Точную дату не назову, но это произошло в сентябре‑октябре. Да, это очень быстро, и я был очень удивлен, как все гладко прошло.

Давайте я еще раз похвалю Ирину [Посиренину, заместителя генерального секретаря РФС], она сработала просто фантастически!

Признаюсь: я у нее многому учусь. Да, я президент Футбольной ассоциации Брунея, но общение с Ириной дает мне очень многое, рядом с ней я чувствую себя большим профессионалом.

За 11 месяцев моего президентства я не работал столько, сколько за последние пару месяцев рядом с ней (улыбается). Надеюсь, что все мои люди в федерации будут работать так же, как и она.

Знаете, когда мы прилетели в Дубай на пересадку, даже там были русские, чтобы помочь нам.

– В Дубае?

– Именно! Русские были в Дубае. Не могу сказать, что я удивлен, но это просто вау, правда. Вы можете спросить других людей из нашей федерации и сборной про прием, который они нам организовали.

РФС оплатил нам вообще все, мы не потратили ни доллара. И, конечно, мы договорились об оплате нашего матча. Не понимаю, почему я должен это скрывать. Я очень простой человек, который прозрачен в своих высказываниях.

– Сколько денег дал РФС?

– Вам почти удалось вытащить из меня цифры, но такие данные я предоставить вам не могу (смеется).

– А в какую сумму обошлась вся поездка?

– Не могу точно ответить на ваш вопрос. Спасибо большое РФС, который все организовал и взял все расходы на себя. Надеюсь, мои игроки используют шанс сыграть в России и докажут, что сборная Брунея может считаться одной из лучших команд в Азии.

Знаете, я стал президентом федерации в декабре 2023 года. Мы находимся в процессе выстраивания вертикали сборных – от первой команды до юношеских. Наш новый тренерский штаб очень силен, мы можем многого достичь за два‑три года.

Тем более, если будем сотрудничать с Россией. В нашей стране есть перспективные игроки, тренеры и молодежь. Если мы все совместим и выстроим работу, Бруней сможет выйти на Кубок Азии.

Товарищеский матч пройдет в пятницу, 15 ноября, в 19:00 мск.

Бруней приехал на игру без 5-6 основных футболистов – их заменят дебютантами.

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