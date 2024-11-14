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    РФС взял на себя все расходы сборной Брунея

    Президент Брунейской футбольной ассоциации Фейсал Юсофф ответил на вопросы о подготовке товарищеского матча со сборной России.

    – Когда была достигнута договоренность о матче, летом?

    – Нет. Точную дату не назову, но это произошло в сентябре‑октябре. Да, это очень быстро, и я был очень удивлен, как все гладко прошло.

    Давайте я еще раз похвалю Ирину [Посиренину, заместителя генерального секретаря РФС], она сработала просто фантастически!

    Признаюсь: я у нее многому учусь. Да, я президент Футбольной ассоциации Брунея, но общение с Ириной дает мне очень многое, рядом с ней я чувствую себя большим профессионалом.

    За 11 месяцев моего президентства я не работал столько, сколько за последние пару месяцев рядом с ней (улыбается). Надеюсь, что все мои люди в федерации будут работать так же, как и она.

    Знаете, когда мы прилетели в Дубай на пересадку, даже там были русские, чтобы помочь нам.

    – В Дубае?

    – Именно! Русские были в Дубае. Не могу сказать, что я удивлен, но это просто вау, правда. Вы можете спросить других людей из нашей федерации и сборной про прием, который они нам организовали.

    РФС оплатил нам вообще все, мы не потратили ни доллара. И, конечно, мы договорились об оплате нашего матча. Не понимаю, почему я должен это скрывать. Я очень простой человек, который прозрачен в своих высказываниях.

    – Сколько денег дал РФС?

    – Вам почти удалось вытащить из меня цифры, но такие данные я предоставить вам не могу (смеется).

    – А в какую сумму обошлась вся поездка?

    – Не могу точно ответить на ваш вопрос. Спасибо большое РФС, который все организовал и взял все расходы на себя. Надеюсь, мои игроки используют шанс сыграть в России и докажут, что сборная Брунея может считаться одной из лучших команд в Азии.

    Знаете, я стал президентом федерации в декабре 2023 года. Мы находимся в процессе выстраивания вертикали сборных – от первой команды до юношеских. Наш новый тренерский штаб очень силен, мы можем многого достичь за два‑три года.

    Тем более, если будем сотрудничать с Россией. В нашей стране есть перспективные игроки, тренеры и молодежь. Если мы все совместим и выстроим работу, Бруней сможет выйти на Кубок Азии.

    • Товарищеский матч пройдет в пятницу, 15 ноября, в 19:00 мск.
    • Бруней приехал на игру без 5-6 основных футболистов – их заменят дебютантами.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (24)
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    ...уефан
    1731576139
    ...и их семей, родственников и фан группы...
    Ответить
    The only one
    1731576180
    Обидно, противно, мерзко...
    Ответить
    evgevg13
    1731576512
    Как я понял, основной состав Брунея не захотел ехать, потому что оплата за цирк не устроила
    Ответить
    Artemka444
    1731577045
    Это просто ужас
    Ответить
    Artemka444
    1731577051
    Позор рфс
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731578235
    А потом удивляются, что в уй никто нас не ставит. Вот для чего эти унижения? Чтобы миллионерам организовать матч, в котором будут одни огорчения? Никаких плюсов, победим, проиграем, итог один - деньги на ветер. Ещё и травму получить не хватало
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    vsolon
    1731578406
    вот Ира провернула аферу.....столько бабла намыла...аж Фейсал устал мешки с баблом таскать...))))
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    Литейный 4 (returned)
    1731578571
    Зачем устроили этот позор? Гыгыгы
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    Азбука
    1731578860
    Вообще-то Бруней далеко не бедная страна и это мягко выражаясь. Арабские эмираты курят в сторонке.
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    rash1959
    1731580383
    этот сраный рфс, в полном составе, надо ещё обязать этих берендейцев в жопу расцеловать. позорище!
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