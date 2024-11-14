Сборная Брунея сыграет с двумя командами из России

Сборная Брунея проведет товарищеский матч не только с национальной командой России.
Об этом сообщил президент Брунейской футбольной ассоциации Фейсал Юсофф.
– Какие у вас планы по пребыванию в Краснодаре?
– У нас запланирован второй матч, после игры со сборной России сыграем с «Краснодаром».
Эта игра состоится 18‑го числа, а на следующий день мы улетаем домой.
- Матч со сборной России пройдет в пятницу, 15 ноября, в 19:00 мск.
- Бруней приехал на игру без 5-6 основных футболистов – их заменят дебютантами.
- «Краснодар» – лидер РПЛ после 15 туров.
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