Сборная Брунея сыграет с двумя командами из России

Сборная Брунея проведет товарищеский матч не только с национальной командой России.

Об этом сообщил президент Брунейской футбольной ассоциации Фейсал Юсофф.

– Какие у вас планы по пребыванию в Краснодаре?

– У нас запланирован второй матч, после игры со сборной России сыграем с «Краснодаром».

Эта игра состоится 18‑го числа, а на следующий день мы улетаем домой.

Матч со сборной России пройдет в пятницу, 15 ноября, в 19:00 мск.

Бруней приехал на игру без 5-6 основных футболистов – их заменят дебютантами.

«Краснодар» – лидер РПЛ после 15 туров.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов