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    Сборная Брунея сыграет с двумя командами из России

    Сборная Брунея проведет товарищеский матч не только с национальной командой России.

    Об этом сообщил президент Брунейской футбольной ассоциации Фейсал Юсофф.

    – Какие у вас планы по пребыванию в Краснодаре?

    – У нас запланирован второй матч, после игры со сборной России сыграем с «Краснодаром».

    Эта игра состоится 18‑го числа, а на следующий день мы улетаем домой.

    • Матч со сборной России пройдет в пятницу, 15 ноября, в 19:00 мск.
    • Бруней приехал на игру без 5-6 основных футболистов – их заменят дебютантами.
    • «Краснодар» – лидер РПЛ после 15 туров.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1731562924
    Краснодарская молодёжь будет опыта набираться?
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    рылы
    1731565525
    великий крестовый поход брунея по россии. так и до тарасовки дойдут)
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