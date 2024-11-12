«Бешикташ» и тель-авивский «Маккаби» сыграют матч Лиги Европы в Венгрии без зрителей

«Бешиткаш» сообщил, что его домашний матч в 5-м туре общего этапа Лиги Европы с «Маккаби» (Тель-Авив) пройдет при пустых трибунах в Дебрецене 28 ноября.

Турецкий клуб заявил, что Венгрия стала единственной страной, которая согласилась принять встречу.

Изначально власти Венгрии договорились о проведении игры со зрителями, однако на фоне событий на матче «Маккаби» против «Аякса» в Нидерландах было решено провести встречу при пустых трибунах.

После матча 4-го тура Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) в Амстердаме произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.

«Бешикташ» занимает 18-е место на общем этапе Лиги Европы с 6 очками после четырех матчей. У «Маккаби» 0 очков, команда занимает 35-ю позицию.

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