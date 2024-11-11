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    • Судьи больше всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге РПЛ

    Судьи больше всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге РПЛ

    «Спорт-Экспресс» подсчитал количество судейских ошибок в стартовых 15 турах чемпионата России-2024/25.

    Всего судьи ошиблись 35 раз в 120 матчах (исправленные ошибки с помощью VAR не учитывались).

    В первом круге РПЛ больше всего ошибочных решений было принято в пользу «Краснодара» (4 ошибки в пользу клуба – 0 ошибок против клуба, +4) и «Оренбурга» (4-1, +3).

    Что касается неверных решений рефери против команд, то по этому показателю лидируют «Динамо Мх» (1-5, -4) и «Зенит» (1-4, -3).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии (23)
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    Дубина
    1731331717
    Стыдно за коров!!!
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    ss21
    1731335078
    Я как зритель вижу другое. Динамо вылезает за счёт симуляции и левых пенальти.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731336266
    А как же спрамтак? Они в каждом туре, кроме последнего били пенальти и удаляли соперников. Гыгыгы
    Ответить
    JIEGEHDA
    1731337029
    Краснодар купил? Галицкий ? Или нет? Совпадение наверно . Только зенит же покупает аааааа Зенит купил судей для Краснодара. Вот же
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    Интерес
    1731337852
    А Спорт Экспресс входит в концерн ГазпромМедиа? Надо посмотреть.
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    fakeid
    1731338243
    а рылы всё равно будут визжать из бачка про зенит и админресурс. и ещё хрюкнут, что это заказная статья в спорт-экспрессе. зенит наиболее пострадал из первой половины таблицы - но дезеувы этого не примут)
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    The only one
    1731338682
    4 ошибки в пользу клуба – 0 ошибок против клуба. Гол «Краснодара» «Рубину» в концовке отменен. Кому верить?
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    FWSPM
    1731342326
    Это заговор не иначе
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    Январь 59
    1731342459
    Статья вроде про Краснодар а межсобой грызутся москвичи и питерцы.
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    alefreddy
    1731344815
    да болотные и здесь впереди
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