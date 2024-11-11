Судьи больше всего ошибались в пользу «Краснодара» в первом круге РПЛ

«Спорт-Экспресс» подсчитал количество судейских ошибок в стартовых 15 турах чемпионата России-2024/25.

Всего судьи ошиблись 35 раз в 120 матчах (исправленные ошибки с помощью VAR не учитывались).

В первом круге РПЛ больше всего ошибочных решений было принято в пользу «Краснодара» (4 ошибки в пользу клуба – 0 ошибок против клуба, +4) и «Оренбурга» (4-1, +3).

Что касается неверных решений рефери против команд, то по этому показателю лидируют «Динамо Мх» (1-5, -4) и «Зенит» (1-4, -3).

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