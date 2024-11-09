РПЛ. «Ростов» победил «Химки» (3:1), прервав 7-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате

«Ростов» дома обыграл «Химки» в 15-м туре российской Премьер-лиги.

Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:1.

У хозяев поля дубль оформил Иван Комаров, также с пенальти забил Максим Осипенко. В составе гостей 11-метровый реализовал Резиуан Мирзов.

Ростовчане прервали безвыигрышную серию в чемпионате, которая длилась семь матчей.

Набрав три очка, «Ростов» поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Химки» идут на 13-й строчке – в зоне стыков.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Комаров, 6; 2:0 – Осипенко (с пенальти), 67; 3:0 – Комаров, 75; 3:1 – Мирзов (с пенальти), 88.

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