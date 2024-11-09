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    • РПЛ. «Ростов» победил «Химки» (3:1), прервав 7-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате

    РПЛ. «Ростов» победил «Химки» (3:1), прервав 7-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате

    «Ростов» дома обыграл «Химки» в 15-м туре российской Премьер-лиги.

    Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:1.

    У хозяев поля дубль оформил Иван Комаров, также с пенальти забил Максим Осипенко. В составе гостей 11-метровый реализовал Резиуан Мирзов.

    Ростовчане прервали безвыигрышную серию в чемпионате, которая длилась семь матчей.

    Набрав три очка, «Ростов» поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Химки» идут на 13-й строчке – в зоне стыков.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Комаров, 6; 2:0 – Осипенко (с пенальти), 67; 3:0 – Комаров, 75; 3:1 – Мирзов (с пенальти), 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 20:56
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    Комментарии (13)
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    Волжанин064
    1731175630
    Ростов с победой !
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    PushkaStrashnaya
    1731176191
    РнД с Победой! Очки очень кстати, нужно ворваться в топ-5. Быть наряду с соседями из Кубани по хорошему.
    Ответить
    ...уефан
    1731176248
    ...ростовчан с победой! Давненько своих болел не радовали. Надо, хоть иногда)...
    Ответить
    FWSPM
    1731177658
    Валера совершил волевой рывок от зоны стыков теперь совсем другая карта пойдет
    Ответить
    Интерес
    1731178519
    В жизни всегда есть место подвигу.Это должно было когда-нибудь случиться.
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    Pourquoi pas
    1731179233
    Это должно было случиться! Ну наконец-то! Я уж думал, что эстонская ностальгия ВГК и всякие эмигрантские настроения погубят сезон... У нас новый губернатор! Валера, Арташес! Айда прессовать его жёстко! Мож, денег даст))) Ежли, конечно, Голубь до канцура всё не утащил... Возможно,я излишне оптимистичен...
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    VPERDIV SPARTAK
    1731179536
    С победой дончане
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    Desma
    1731181113
    Земляки, с победой!!!! Так держать!!!!
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1731182083
    С победой ростовчане
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    ySS
    1731191694
    С победой! Нужной, уверенной. Ждем позицию нового губера и нового министерства спорта...
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