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    10 лучших игроков Бундеслиги в 21-м веке по версии Goal

    Издание Goal составило рейтинг лучших игроков Бундеслиги в этом веке. Десятка выглядит так.

    10. Давид Алаба («Бавария», «Хоффенхайм»).

    9. Михаэль Баллак («Байер», «Бавария»).

    8. Арьен Роббен («Бавария»).

    7. Марко Ройс («Боруссия» Д, «Боруссия» М).

    6. Бастиан Швайнштайгер («Бавария»).

    5. Филипп Лам («Бавария»).

    4. Мануэль Нойер («Бавария», «Шальке»).

    3. Франк Рибери («Бавария»).

    2. Томас Мюллер («Бавария»).

    1. Роберт Левандовски («Бавария», «Боруссия»).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Goal

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    09.11.2024 13:55
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