Конте прокомментировал разгром от «Аталанты»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги матча 11-го тура Серии A c «Аталантой» (0:3).

«Я должен быть честным. Думаю, наша игра получилась хорошей. Конечно, есть некоторые ситуации, которые сыграли решающую роль в голах, где мы можем действовать лучше. Но я не могу упрекнуть команду за голод и настрой.

Мы видели статистику, в целом она очень сбалансированная. Мы много прессинговали, и на это уходило прилично энергии, так что большего я и не мог ожидать.

Нам противостояла команда, которая, на мой взгляд, сильнее нас на данный момент. Я сказал об этом на пресс-конференции не для того, чтобы выгородить себя, а потому что «Аталанта» регулярно участвует в Лиге чемпионов, в прошлом сезоне они выиграли Лигу Европы, победив «Байер». У них есть глубина состава, которая должна пугать всех.

Давайте не будем забывать, что «Аталанта» в прошлом сезоне попала в Лигу чемпионов, а мы заняли 10-е место. У них старый тренер – я имею в виду, что он работает долго с клубом, а не то, что ему много лет. Проиграть «Аталанте» не стыдно, для нас они – ориентир, на который мы должны равняться и работать», – сказал Конте в интервью DAZN.