Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился наблюдениями от просмотра матча ЦСКА – «Спартак».

Команда Деяна Станковича выиграла в 14-м туре РПЛ со счетом 2:0.

«Все предполагали, что это будет эмоциональная игра, так и случилось. Было много борьбы, матч даже чересчур получился эмоциональным. Победа «Спартака» закономерна, у него было больше моментов, он владел инициативой. А у ЦСКА не получались контратаки», – сказал Семин.

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