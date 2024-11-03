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    Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился наблюдениями от просмотра матча ЦСКА – «Спартак».

    Команда Деяна Станковича выиграла в 14-м туре РПЛ со счетом 2:0.

    «Все предполагали, что это будет эмоциональная игра, так и случилось. Было много борьбы, матч даже чересчур получился эмоциональным. Победа «Спартака» закономерна, у него было больше моментов, он владел инициативой. А у ЦСКА не получались контратаки», – сказал Семин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2024 15:09
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    Комментарии (6)
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    NewLife
    1730636777
    Коротко и ясно, Шпалыч всегда по делу.
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    Интерес
    1730636839
    ЦСКА и не пытался контратаковать.Судя по всему,нынешний псевдоштаб решил внести в действия ЦСКА новое-сделать главным элементом нападения позиционную атаку,отказавшись от контратак,как затратных и рискованных.А так-неспешно перекатывая вдоль-поперёк,авось и повезёт.Даже говоруны у микрофона заметили,что "тренер наигрывает позиционку".Так что ждите...
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    Semenycch
    1730637117
    Как всегда коротко и по делу. Шпалыч великий тренер России!
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    Борис34684
    1730639890
    Открыл Америку, молодец.
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    alefreddy
    1730645819
    все так и все это видели
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    zigbert
    1730646960
    Опытный тренер не скажет лишнего. Все по делу.
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