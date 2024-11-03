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    • Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Крылья Советов»: 3 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Крылья Советов»: 3 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 14 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Игра состоится 3 ноября, начало встречи запланировано на 13:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар. Данилин, Беншимол, Хубулов.

    Главный тренер: Заур Тедеев

    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Галдамес, Костанца, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 11:54
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    Комментарии (4)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1730625179
    Где Дзюба ?
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    ...уефан
    1730625673
    ...Крылья, выигрывайте давайте, уже пора!!!...
    Ответить
    zigbert
    1730628021
    Хотя Акрон и хозяин поля матч состоится в Самаре, что даёт Крыльям преимущество.
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1730632245
    Уважаю Осинькина, но его нужно отпустить на отдых, пока Крылья не вылетели.Те, кто говорит оставьте его в покое и не трогайте, оказывают медвежью услугу и клубу и самому тренеру, который уже не тянет из за усталости и напряжения.
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