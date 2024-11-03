Стали известны стартовые составы на матч 14 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Игра состоится 3 ноября, начало встречи запланировано на 13:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар. Данилин, Беншимол, Хубулов.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Галдамес, Костанца, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

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