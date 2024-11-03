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    • Аршавин заявил, что Пьянича нужно было удалять за удар Пруцеву в лицо

    Аршавин заявил, что Пьянича нужно было удалять за удар Пруцеву в лицо

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заслужил удаление в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    – Пьянич умышленно толкнул Данила Пруцева, ударил его локтем в лицо. Согласен, что Пруцев мог и не падать, но был умышленный удар локтем в лицо. А это у нас что, по правилам?

    – Это красная.

    – А потом, когда Пьянич делал парашютик и Тамерлан Мусаев, если бы не был в офсайде, забил. Что бы мы сейчас говорили? Все были бы недовольны.

    • В матче было 3 удаления.
    • В поле судил Алексей Сухой из Люберец.
    • Для Пьянича это было 1-е дерби со «Спартаком».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2024 09:39
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    Комментарии (10)
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    Интерес
    1730618098
    Не ври...Пьянича надо было не выпускать на поле,и вообще не брать этот мусор в команду-вот правильный комментарий!. А комментаторам,терпеливо ожидающим от него чудес и восторженно орущим после совершения одного относительно удачного действия-"Мастер,сразу видно"!,заткнуть рты бананом,пусть пополнят организм калием.
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    Каратель помойников
    1730620209
    Теперь по логике вещей болотным вшивикам должно быть стыдно за Аршавина))) но так как в их логике последовательности ноль(впрочем как и сама логика отсутствует) ждать чего то умного не приходится...гыгыче дальше секелявки)
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    Cleaner
    1730622865
    Аршавин, твои хотелки ЭТО ТВОИ ПРОБЛЕМЫ!!!...(((
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    anatolich72
    1730623583
    В принципе Аршавин прав.
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    Cleaner
    1730628168
    Аршавин, вот тебе нужен ЛОГОПЕД, но ты все равно ведь на Матч ТВ что то там комментируешь, хоть и шепелявишь. Так что не нужно тут умничать перед журналистом!!!...((((((((((((((((((((((
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    ЗаЖиМ
    1730629833
    Тебя, мелкорослика на евро 2012 нужно было к куям удалять, ещё за твои спичи, модельер хренов!
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    Marshall1956
    1730644313
    Хряки вчера валялись как балерины,даже не касаясь их.И такая тактика провокаций сработала.
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    Vlad-VS-google
    1730801450
    Этот сухой вместе с карасем слишком трепетно отнеслись к пони, что-то им ласково объясняя после каждого 2го фола, тянувшего на ЖК или КК. Зеня в лице Шавы был удивлен таким либерализмом, если не сказать жестче. Босниец, черныш с Венесуэлы и белобрысый сопляк наиграли на красную, а свистун им даже не сделал замечания. А премудрый карась превратился в обычного крота.
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