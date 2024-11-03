Аршавин заявил, что Пьянича нужно было удалять за удар Пруцеву в лицо

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заслужил удаление в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

– Пьянич умышленно толкнул Данила Пруцева, ударил его локтем в лицо. Согласен, что Пруцев мог и не падать, но был умышленный удар локтем в лицо. А это у нас что, по правилам?

– Это красная.

– А потом, когда Пьянич делал парашютик и Тамерлан Мусаев, если бы не был в офсайде, забил. Что бы мы сейчас говорили? Все были бы недовольны.

В матче было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец.

Для Пьянича это было 1-е дерби со «Спартаком».

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