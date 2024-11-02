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    • Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА и драку команд

    Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА и драку команд

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

    «Не так много моментов было. Кроме драк, ничего особо не запомнилось. ЦСКА не показал себя, грубо говоря, ни в чем. «Спартак» выглядел чуть лучше.

    Рошу по большому счету должны были удалять еще до того, как его удалили. Сначала он бьет кого‑то сзади – (должна быть) желтая, хватает Умярова – желтая. Но потом бьет Бабича – красная. За что красная Руслану Литвинову, я не понимаю.

    Моя версия: судья на VAR подумал – так, драка, у ЦСКА удалили, много игроков «Спартака». Дайте позову главного арбитра, вроде там [в ситуации с удалением Литвинова] тоже было похоже. А тут удалили и у ЦСКА, и у «Спартака», вроде бы они ни при чем», – сказал Аршавин.

    • «Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2024 23:56
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1730585562
    Кони сегодня вышли какие-то перевозбуждённые, и свою игру так и не нашли. Да и про наших не сказать, что показали суперигру, из штанов не выпрыгивали.""
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    subbotaspartak
    1730609610
    За паровозов двое пошли, Одни потеряли, другие нашли
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    Борис-Р-ков-yandex
    1730645540
    Богондовые кружева
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