Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА и драку команд

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

У «Спартака» забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

В матче было 3 удаления.

«Не так много моментов было. Кроме драк, ничего особо не запомнилось. ЦСКА не показал себя, грубо говоря, ни в чем. «Спартак» выглядел чуть лучше.

Рошу по большому счету должны были удалять еще до того, как его удалили. Сначала он бьет кого‑то сзади – (должна быть) желтая, хватает Умярова – желтая. Но потом бьет Бабича – красная. За что красная Руслану Литвинову, я не понимаю.

Моя версия: судья на VAR подумал – так, драка, у ЦСКА удалили, много игроков «Спартака». Дайте позову главного арбитра, вроде там [в ситуации с удалением Литвинова] тоже было похоже. А тут удалили и у ЦСКА, и у «Спартака», вроде бы они ни при чем», – сказал Аршавин.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

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