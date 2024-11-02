«Я защищался»: Виллиан – о драке против «Спартака»

Защитник ЦСКА Виллиан прокомментировал драку из матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

Виллиана удалили за удар соперника.

Бразильцу грозит дисквалификация на несколько матчей.

– Вы игру смотрели? Игрок номер 6 [Срджан Бабич] схватил меня за горло. Потом меня ударили по лицу, я просто защищался. Дерби – есть дерби. Работаем к следующему матчу.

– Понимаешь ли ты, что можешь получить длительную дисквалификацию?

– Это будет зависеть от решения комитета. Сегодня многие заслужили удаление. Трое игроков «Спартака» начали меня атаковать. Я просто защищался и отбивался от них.

– Как ты объясняешь то, что уже во втором дерби ты удаляешься?

– Дерби – горячая игра. Как я уже сказал, я защищался. Трое спартаковцев пошли на меня в атаку. Мне кажется, судья принял правильное решение в моменте удаления игроков. Но мне кажется, надо было больше спартаковцев удалять

Всего в матче было 3 удаления.

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