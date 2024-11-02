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    «Я защищался»: Виллиан – о драке против «Спартака»

    Защитник ЦСКА Виллиан прокомментировал драку из матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    • Виллиана удалили за удар соперника.
    • Бразильцу грозит дисквалификация на несколько матчей.

    – Вы игру смотрели? Игрок номер 6 [Срджан Бабич] схватил меня за горло. Потом меня ударили по лицу, я просто защищался. Дерби – есть дерби. Работаем к следующему матчу.

    – Понимаешь ли ты, что можешь получить длительную дисквалификацию?

    – Это будет зависеть от решения комитета. Сегодня многие заслужили удаление. Трое игроков «Спартака» начали меня атаковать. Я просто защищался и отбивался от них.

    – Как ты объясняешь то, что уже во втором дерби ты удаляешься?

    – Дерби – горячая игра. Как я уже сказал, я защищался. Трое спартаковцев пошли на меня в атаку. Мне кажется, судья принял правильное решение в моменте удаления игроков. Но мне кажется, надо было больше спартаковцев удалять

    • Всего в матче было 3 удаления.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2024 23:37
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    Комментарии (13)
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    Интерес
    1730580073
    Ну ты же защитник,вот и "защищался"! Теперь можешь с чистой совестью отдыхать,я думаю,до зимних сборов.Полезным делом займёшься-пелёнки стирать,жене отдых дашь...Молодцы! Просрали классно и безальтернативно.
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    Спартачище
    1730580088
    Клоунесса из порту алегри))) Спасайся пока не поздно, Эйр Бабич в след раз за такое может надолго отправить на больничный
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    fakeid
    1730580231
    продуктивная неделя у роши) стал отцом, рванул на дерби, пошёл в разнос, нахватал десяток жёлтых (по версии аршавина), от души начистил несколько рылов, удалился, и, с чувством выполненного долга, теперь может отдохнуть и бухнуть) заслужил)
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    DVOK68
    1730580394
    Грубый защ у соперника это всегда на пользу твоей команде)
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    oyabun
    1730580489
    Главный провокатор и костолом армейцев. Всегда. В любой игре. Но по его словам он просто Ангел, которого все норовят обидеть.
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    ScarlettOgusania
    1730580791
    у Роши только хорошо на поле получается с дельфином яйцами мериться, всё остальное - грубость, костоломство, провокации, от такого помогает дисква матчей на 10...
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    алдан2014
    1730591034
    Похоже на " не виноватая я". Они сами
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    Каратель помойников
    1730609463
    Логика то железная,ходил по ногам пинал,а потом , я защищался ,на меня напали.. на тебя что грабители напали? гопники в переулке? защитник пля...даун
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    subbotaspartak
    1730609842
    «Я защищался - сказал волк охотникам, возвращая Красную Шапочку...
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    zigbert
    1730612021
    Ничего себе защита. Одним ударом свалил двух игроков Спартака.
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