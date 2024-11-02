Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

У «Спартака» забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

В матче было 3 удаления.

– Слабая игра с нашей стороны. По ходу встречи «Спартак» был более агрессивен, атаковал. Потом мы развернули игру в нашу сторону, но принимали неверные решение. Допускали тактические ошибки. Было много борьбы во втором тайме. Было много неправильных эмоций. Это дерби, надо лучше концентрироваться, принимать решения. Так нельзя в дерби. Через четыре дня Кубок.

– Что было в начале второго тайма? «Спартак» держал ЦСКА в напряжении.

– «Спартак» играл лучше. Видимо, был спад спортивной формы, у лидеров тоже. Это влияет на форму всей команды. Сейчас поздний этап сезона, много игр. Надо пользоваться обоймой команды, будем стараться.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице РПЛ.

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