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    Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    – Слабая игра с нашей стороны. По ходу встречи «Спартак» был более агрессивен, атаковал. Потом мы развернули игру в нашу сторону, но принимали неверные решение. Допускали тактические ошибки. Было много борьбы во втором тайме. Было много неправильных эмоций. Это дерби, надо лучше концентрироваться, принимать решения. Так нельзя в дерби. Через четыре дня Кубок.

    – Что было в начале второго тайма? «Спартак» держал ЦСКА в напряжении.

    – «Спартак» играл лучше. Видимо, был спад спортивной формы, у лидеров тоже. Это влияет на форму всей команды. Сейчас поздний этап сезона, много игр. Надо пользоваться обоймой команды, будем стараться.

    • «Спартак» опередил ЦСКА в таблице РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2024 23:28
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    Комментарии (9)
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    Интерес
    1730580292
    Расскажи лучше про себя,про свои решения.Уйди с глаз наших,ирод,"и вампиров с собою прихватывай".Всех трёх,приобретённых при тебе.79 минут держать на поле сочинское чучело-это какие мозги надо иметь? При полном отказе от своих козырей в игре.Точно решил,идиот,позиционку разыгрывать?Даже пешком такого количества ошибок не видел в ЦСКА за все годы.
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    Cleaner
    1730581661
    Жуликоватый Николич попытался стрелки на Кубок перевести...(
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    За Московский ЦСКА
    1730583304
    Николич- вали на х..й!!! Боже,где бабай таких идиотов находит??? Что тренеры,что нападающие! Хотя о чем я. Бабай такой же неадекват, чего мы хотим от ЦСКА? Когда эта шайка руководства покинет Клуб? Сколько можно убивать команду???
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    FWSPM
    1730584336
    С составом ошибся николич а тактика верная была. Такой спартак который катал назад поперек и постоянно терял мяч можно было обыгрывать еще в первом тайме. Ну а потом уже другая карта пошла.
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    vvv123
    1730585015
    Федотов был лучше этого неудачника!
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    Борис34684
    1730587608
    У Николича очень много оправданий и они все нелепые. Команду к матчу не подготовил ни технически ни эмоционально, ужас просто. Игра полностью без мысли и в атаке и в тактике. Сильно Николич разочаровал, придётся обтекать и идти дальше, но лучше без Николича.
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    Серый212918
    1730610865
    Если человек не выполняет свою работу, он не должен получать за это деньги. Какая ещё мотивация нужна игрокам?! Позорная игра и такой же результат.
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    ароба-бозоров-yandex
    1730612172
    У Николича очень много оправданий
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