Станкович прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил победу над ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

У «Спартака» забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

В матче было 3 удаления.

– Это дерби. Сегодня оно получилось именно таким, такое бывает. Футболисты отдавали себя на поле полностью. Получилось всe прекрасно. Я получал удовольствие от этой игры с первой и до последней минуты. Я горжусь своими ребятами, мы провели отличный матч: организованный, всe как нужно. Нужно отдать должное команде Марко Николича, они тоже сегодня были хороши.

– В первом тайме ваше владение мячом достигало отметки 70%. Вы ожидали, что ЦСКА дома сыграет так осторожно?

– Мы с самого начала сезона пытаемся так играть. Иногда получается, иногда – меньше. Тем не менее я верю в своих ребят, мы стараемся. Что касается Пруцева, он провел хороший матч. Он настоящий профессионал, он всегда готов, открыт и играет на благо команды. Я рад, что он прибавляет. Это стало таким сюрпризом со знаком плюс. Я им очень доволен.

– Как бы вы оценили атмосферу московского дерби?

– Было прекрасно, но не хватило активных болельщиков. Если бы все‑все были, это было бы невероятно, но мы в любом случае всех ждем и надеемся, что все вернутся на трибуны.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

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