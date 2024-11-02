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    Станкович прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил победу над ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

    – Это дерби. Сегодня оно получилось именно таким, такое бывает. Футболисты отдавали себя на поле полностью. Получилось всe прекрасно. Я получал удовольствие от этой игры с первой и до последней минуты. Я горжусь своими ребятами, мы провели отличный матч: организованный, всe как нужно. Нужно отдать должное команде Марко Николича, они тоже сегодня были хороши.

    – В первом тайме ваше владение мячом достигало отметки 70%. Вы ожидали, что ЦСКА дома сыграет так осторожно?

    – Мы с самого начала сезона пытаемся так играть. Иногда получается, иногда – меньше. Тем не менее я верю в своих ребят, мы стараемся. Что касается Пруцева, он провел хороший матч. Он настоящий профессионал, он всегда готов, открыт и играет на благо команды. Я рад, что он прибавляет. Это стало таким сюрпризом со знаком плюс. Я им очень доволен.

    – Как бы вы оценили атмосферу московского дерби?

    – Было прекрасно, но не хватило активных болельщиков. Если бы все‑все были, это было бы невероятно, но мы в любом случае всех ждем и надеемся, что все вернутся на трибуны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2024 23:22
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    Комментарии (8)
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    NewLife
    1730579570
    "Нужно отдать должное команде Марко Николича, они тоже сегодня были хороши." Станок несет чушь ! Кони играли от обороны, вторым номером, с единственной целью не пропустить, недостаток мастерства компенсировали грубостью.
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    oyabun
    1730580203
    Надеюсь, что он и о Дуарте поменяет свое мнение. Индейца надо сохранить для команды и именно он должен играть в обороне.
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    Интерес
    1730580455
    Вы сегодня были "лучшими из худших",сиречь ,середняков.Переиграли во всех составляющих примитивного футбола ЦСКА ,кроме количества удалений.Тут вы не доработали...
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    FWSPM
    1730584263
    Да кому нужно это владение? постоянное катание назад и поперек куча брака в передачах. Игра просто безобразная была! если бы кони были в порядке это был бы очередной разгром как от краснодара и проводников!
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    subbotaspartak
    1730609221
    ....владение достигало отметки 70%... Сударыня, я вами овладею... Ах вы конь... Хотя бы лошадь... Охолонь...
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    zigbert
    1730611497
    Молодцы,преимущество было за Спартаком.Победу не назовешь случайной. А ведь многие предрекали Спартаку крупное поражение.
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    Кривая да нелёгкая
    1730619185
    Стыдно за Спартак сказал бородатый хряк
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