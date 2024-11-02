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    «Зенит» – «Динамо» Мх: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 2 ноября

    В субботу, 2 ноября, в 14 туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало – в 18:00 (мск).

    «Зенит»

    Команда Сергея Семака располагается на 2-й строчке в РПЛ, набрав 30 очков. «Зенит» добыл 9 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 29:5.

    Последние результаты «Зенита»:

    «Динамо»

    Махачкалинцы набрали 12 очков и занимают 11-е место в таблице. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 2 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 6:11.

    Предыдущие результаты «Динамо»:

    • 26.10.24 «Динамо» Мх – «Акрон» – 1:1 РПЛ;
    • 22.10.24 «Динамо» Мх – «Спартак» – 0:1 Кубок России;
    • 19.10.24 «Динамо» Мх – ЦСКА – 0:1 РПЛ.

    Очные встречи

    Между собой команды не встречались

    Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» Махачкала

    «Зенит» обязан выигрывать этот матч. «Динамо» катастрофически слабо играет в атаке (менее 1 гола за 2 матча в среднем) и держится в 1 очке над зоной плей-офф на вылет только за счет надежной защиты. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 09:36
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