Стали известны стартовые составы на матч 6 тура Кубка России в котором сыграют «Крылья Советов» и «Динамо». Игра состоится 24 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Овсянников, Галдамес, Гапонов, Грибакин, Шитов, Мендес, Иванисеня, Бабаев, Дмитриев, Гарре, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Лепский, Зайдензаль, Бессмертный, Гагнидзе, Александров, Гладышев, Окишор, Макаров, Маухуб.

Главный тренер: Марцел Личка

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