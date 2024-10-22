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    Рабинер вступился за Барко на фоне обвинений Семшова

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выступил в защиту спартаковца Эсекьеля Барко.

    • Бывший игрок сборной России после поведения Барко в матче с «Краснодаром» (0:3) обвинил аргентинца в неуважении к России.

    «Какой лютый отстой – на основании пинка медицинского чемоданчика обвинять Барко (да и любого футболиста любой команды) в неуважении к стране. Точно пишет Леша Дурново – в этом случае родную Аргентину Эсекьель не уважает в разы больше.

    Ничего хорошего в том, что сделал Барко, конечно, нет – хотя кто-то может трактовать это как демонстрацию неравнодушия. Но под банальную несдержанность и перехлест темперамента подвести неуважение к стране – это сделать высказывание «космического масштаба и космической же глупости», как говорил профессор Преображенский.

    Особенно если вспомнить, как сделал Антон Орехъ, что сам Семшов прямо на поле в матче чемпионата России отвесил судье пендель. Конкретно это было в 1998 году в матче его «Торпедо» с новороссийским «Черноморцем» (2:3), а пострадавшим арбитром был Николай Фролов. Причем он Семшова не удалил, но по телевизионной картинке 19-летнему Игорю впаяли пятиматчевую дисквалификацию.

    Кого он не уважал в той ситуации – ваши версии?» – написал Рабинер.

    • Барко куплен летом у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
    • Он ни разу не забил за «Спартак» с игры в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    oyabun
    1729577685
    Хороший ответ. Руки прочь от Барко!
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    anatolich72
    1729578004
    Хорошо тыкнул Семшова мордой в грязь!
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    ScarlettOgusania
    1729578045
    Семшову лучше бы очко вылизать новому "русскому парню" в бом.жарне, а не брызгать слюной на аргентинских мачо из Спартака, тем более, когда у самого были "залёты" на поле с пенделями судье...)
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    Awaydays
    1729578760
    Свинарник уже переобулся опять? Кукарекали ли же, что СЭ против розовых типо топит, а тут в ладоши хлопают сидят. Да и после того, как пытались отмазать уголовника, рылы на такое закрывать глаза будут, даже если тренера пнут, ну, а что, эмоции же
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    VVM1964
    1729578888
    Слава богу, что еще не все в нашей стране выжили из ума, как Семшов !!! ...
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