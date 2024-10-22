Рабинер вступился за Барко на фоне обвинений Семшова

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выступил в защиту спартаковца Эсекьеля Барко.

Бывший игрок сборной России после поведения Барко в матче с «Краснодаром» (0:3) обвинил аргентинца в неуважении к России.

«Какой лютый отстой – на основании пинка медицинского чемоданчика обвинять Барко (да и любого футболиста любой команды) в неуважении к стране. Точно пишет Леша Дурново – в этом случае родную Аргентину Эсекьель не уважает в разы больше.

Ничего хорошего в том, что сделал Барко, конечно, нет – хотя кто-то может трактовать это как демонстрацию неравнодушия. Но под банальную несдержанность и перехлест темперамента подвести неуважение к стране – это сделать высказывание «космического масштаба и космической же глупости», как говорил профессор Преображенский.

Особенно если вспомнить, как сделал Антон Орехъ, что сам Семшов прямо на поле в матче чемпионата России отвесил судье пендель. Конкретно это было в 1998 году в матче его «Торпедо» с новороссийским «Черноморцем» (2:3), а пострадавшим арбитром был Николай Фролов. Причем он Семшова не удалил, но по телевизионной картинке 19-летнему Игорю впаяли пятиматчевую дисквалификацию.

Кого он не уважал в той ситуации – ваши версии?» – написал Рабинер.