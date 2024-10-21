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    Семшов обвинил легионера «Спартака» в неуважении к России

    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов недоволен действиями спартаковца Эсекьеля Барко после замены в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:0).

    «Эмоции Барко, я считаю, совсем непозволительны. Нужно уважать нашу страну, очень много дозволено стало легионерам: и тренерам, и игрокам. Я мало могу себе представить, что наши легионеры, выступающие за рубежом, после замены, несмотря на счет, могли бы себе позволить сначала пнуть один медицинский чемодан, а потом еще и второй. Благо, что Станкович – футбольный человек, и он ему сразу все сказал.

    Легионер второго класса, который где-то в молодежных сборных поиграл – и такое поведение. Я очень расстроен поведением Барко. Так нельзя себя вести, надо уважительнее относиться. У нас в своей стране футболисты могут выразить недовольство уходом в раздевалку, а не такие движения делать.

    Нам, специалистам и людям возле футбола, которые делали многое для футбола в нашей стране, на это просто так смотреть нельзя. Такие действия надо пресекать», – сказал Семшов.

    • Барко куплен летом у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
    • Он ни разу не забил за «Спартак» с игры в РПЛ.
    • «Спартак» идет в лиге 6-м.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1729523734
    Прав на все сто. Эти совсем страх потеряли из-за вседозволенности.
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    Литейный 4 (returned)
    1729524248
    Вот поганец какой! Гыгыгы
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    Цугундeр
    1729524657
    Всецело и всесторонне поддерживаю Писклявого!!! В первый раз.)
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    САДЫЧОК
    1729524689
    Кривоногий Семшов оценивает отличного футболиста Барко! Ты кто такой Семшов? Ни паса, ни отбора, ни навесов , только организация атак в бытность футболистом! То есть какого класса был Семшов? Пятого , шестого? И причем тут страна и сумка? Что , в голове у тебя Семшов?
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    ziborock
    1729524817
    "А ну ка убери свой чемоданчик!" ©
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    NewLife
    1729525497
    "Если вы такие умные, чего же вы строем не ходите." Гашек
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    timon2401
    1729525869
    т.е. Юрану можно матом орать на весь стадион, Широкову судъю бить, Карпину бутылками с водой швырятся..Семшов молчит, поддерживает..но как что то касается иностранцев, этот чемодан ударил, другой прыгает и судъям предъявлят..однобоко рассуждает товарищ(((
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    sochi-2013
    1729525881
    На лавку .
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